Cruz Azul empata con Querétaro y es el primer semifinalista de la Liguilla

_PART_SEM_VUEL_CAZUL_QRO_ - Foto del partido Cruz Azul vs Queretaro correspondiente a los cuartos de final vuelta del torneo Apertura 2018 de la Liga BBVA Bancomer celebrado en el estadio Azteca.EN LA FOTO:Photo of the match between Cruz Azul and Queretaro corresponding to the quarterfinals of the Apertura 2018 tournament of Liga BBVA Bancomer held at the Azteca stadium.IN THE PHOTO: