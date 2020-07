Coronavirus en Chivas: Uriel Antuna aclara su situación con el COVID-19

Después de que su esposa publicara videos en donde se le observa padeciendo los síntomas del coronavirus, Uriel Antuna detalló cómo han sido los días posteriores a que se le diagnosticara como positivo por COVID-19.

Esta explicación, en gran medida, fue otorgada por el jugador y el Club Deportivo Guadalajara después de que los videos publicados por su esposa causaran polémica y versiones encontradas debido a que el atacante de Chivas había sido catalogado como asintomático después de su diagnóstico.

“Me sentí raro el día domingo (19 de julio, final de la Copa GNP por México), yo la verdad no pensé en esto hasta que regresé de la Ciudad de México, no pensé que fuera a dar positivo, yo sentía algo antes del partido (contra Cruz Azul). Ya terminó el partido y comencé a sentir un poquito de escalofríos el mismo domingo, pero el lunes regresando comencé a sentirme más decaído, cansado y me mandaron a mi casa, yo no entrené y el equipo sí”.

El futbolista de Chivas publicó esta imagen en su cuenta de Instagram.

Fue un día y medio lo que sentí nada más, el video salió hasta el jueves

“Ese mismo lunes me hicieron las pruebas en la tarde y ese día estuve decaído, que es como se observa en los videos, duré así todo ese lunes. Ya el martes fue cuando se me bajó la fiebre y ya estuve más tranquilo, aliviado. Para el miércoles y jueves ya estaba perfectamente nuevo. Fue un día y medio lo que sentí nada más, y el video salió hasta el jueves. Estoy prácticamente recuperado, sin nada de síntomas. Ha pasado poquito más de una semana y estoy contento de ya poder estar cerca de las canchas de nuevo”, finalizó el jugador.

Hasta ahora Chivas ha sido uno de los equipos más golpeados por el coronavirus en este inicio de torneo, pues además de Uriel Antuna, jugadores titulares como Fernando Beltrán y Alexis Vega también han dado positivo por COVID-19.