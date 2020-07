El mensaje de Alexis Vega tras su positivo por COVID-19

Tras confirmarse que es positivo por COVID-19 y que causará baja para el primer juego de Chivas en el Guard1anes 2020, el delantero Alexis Vega reaccionó con una carta, en la que explicó su situación y pidió a los aficionados a seguir las medidas sanitarias contra el coronavirus.

"Durante los últimos meses he estado siguiendo y cumpliendo con las medidas de seguridad instauradas por el club y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los organismos internacionales. Desafortunadamente, como ustedes saben, no somos ajenos a la situación que estamos viviendo y, en este caso, algunos de mis compañeros y yo hemos resultado afectados e infectados por este virus.

SIN PENA Y CON MUCHA RESPONSABILIDAD PARA TODA MI GENTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ���� pic.twitter.com/ZJSvIjupHe — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) July 25, 2020

"Al día de hoy me encuentro bien, me siento bien y estoy siguiendo las instrucciones de los doctores del Club. Por el momento me mantendré en aislamiento intentando recuperarme lo más rápido posible para no afectar a los demás y poder regresar a mis actividades habituales", destacó el delantero del Rebaño.

Vega se une a la lista de bajas -por los resultados de COVID-19- con Fernando Beltrán, Uriel Antuna y Ronaldo Cisneros, además del estratega Luis Fernando Tena, quien se contagió durante la disputa de la Copa por México.

En la carta que el futbolista rojiblanco compartió en redes sociales también exhortó a sus seguidores a continuar con las medidas para evitar la propagación del virus.

"Les pido que continúen cuidándose y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los organismos internacionales (uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el lavado constante de las manos)", remató el delantero de 22 años de edad.

Luego de concluir el Clausura 2020 en el quinto lugar (16 puntos a lo largo de las 10 jornadas que se disputaron antes de la pandemia) y de llegar a la final de la pretemporada, la Copa por México, el Guadalajara inicia su participación en el torneo esta noche, cuando reciba al León (19:00 horas).

OF