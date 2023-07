Todo está listo para que México y Jamaica se enfrenten este miércoles a las 20:00 horas en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada en la Semifinal de la Copa Oro. Para este duelo, la parte fuerte de los caribeños es la velocidad y el contragolpe, por lo que Jaime Lozano, director técnico interino llamó a poner atención a ese tema.

De igual manera, Lozano recalcó que en esta ronda no hay favoritos, sin importar los antecedentes o estilos de juego, ya que en Jamaica hay jugadores de primer nivel, que militan en equipos del futbol europeo.

“No sé cómo sean las apuestas, no sé si es por estadísticas o desempeño, pero ahora tenemos un rival muy bueno enfrente, que se ha complicado, que tiene un estilo muy peculiar, con jugadores en equipos importantes, ahora ya sacó buenos resultados en la Copa Oro, la primera vez que llegan suelen anotar y esperemos irnos al frente y así las cosas cambiarán, el contrataque es muy fuerte, no buscan asociarse, son más frontales y para este duelo hay que evitar el balón parado, que es en donde son fuertes también”, dijo el técnico mexicano.

En el mismo tema, el central mexicano Johan Vásquez también llamó a prestar atención especial a los contragolpes de Jamaica, ya que además de velocidad, son contundentes a la hora de definir.

“Somos conscientes del ataque de Jamaica, sabemos que contragolpean muy bien, nos han hecho daño y lo hicieron en el Azteca; hoy ya no podemos entrenar tanto, entonces es más de mentalizarnos, saber que son jugadores de jerarquía que tienen una y la mandan guardar y estar atentos a todas las jugadas”, dijo el defensor del Genoa C. F. C. de la Serie A de Italia.

io