Confirman luxación de rodilla izquierda de Ustari

Tras la lamentable lesión que sufrió el portero del Atlas Óscar Ustari, el director técnico José Guadalupe Cruz informó que se trató de una luxación de la rodilla izquierda, la cual ocurrió en los minutos finales del compromiso que los Zorros empataron a un gol con los Tigres de la UANL.

Una vez que Ustari abandonó la cancha y en su lugar entró Miguel Fraga, el cuerpo médico del estadio y del Atlas estaban a punto de sacar al portero por las escaleras del vestidor, pero la cordura entró en sus mentes y decidieron mejor sacarlo en ambulancia directamente hacia el hospital en donde fue valorado.

''Lo de Óscar es una luxación de la rodilla izquierda, ya está en el hospital y le harán los estudios correspondientes para descartar mayor gravedad. Lo de Ustari es una jugada desafortunada, es un despeje que intenta y hay una especie de resbalón, he visto la imagen y es totalmente desafortunada, es una lesión provocada por un accidente, nos preocupa por la calidad de jugar que es, el líder que es, seguiremos atentos su recuperación y rezamos porque no sea tan grave y lo recuperemos lo antes posible'', comentó el ''Profe''.

La lesión del jugador ocurrió en los minutos finales del compromiso que los Zorros empataron a un gol con los regiomontanos. MEXSPORT / E. Quintana

Por lo pronto, los Zorros cambian el chip y ahora deberán pensar en lo que es el Clásico Tapatío frente a su más odiado rival deportivo, el Guadalajara, un rival ante el que no se permite perder y mucho menos por los antecedentes más recientes, en donde Chivas ha sido superior, tanto en temporada regular, como en instancias finales.

''Lo único que pienso es lo que ha pasado es historia puede ser favorable o desfavorable pero no me condiciona el futuro, el sábado tenemos una revancha en instancia diferente pero es un Clásico y hay algo más que tres puntos, en lo personal recuerdo cuando en esa instancia ganamos acá y no fue suficiente, la posición en la tabla dictamino que pasar, al final sea quien sea, vamos con una sola consigna que es ganar y acercarnos a la calificación, que seguirá, de ganar, dependiendo de nosotros, esa es la mejor noticia. Hoy nos toca Chivas, que mejor que tomar revancha, ganarles siempre quiero, se me ha complicado ganarles hace mucho no le gana este Atlas a Chivas y este es el mejor escenario'', platicó el director técnico rojinegro.