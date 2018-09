Confirman dopaje de Japhet Amador

La Liga Japonesa de Beisbol confirmó el positivo en dopaje del toletero mexicano Japhet Amador, quien afrontará una sanción de seis meses luego de que se detectara su violación al reglamento en junio pasado, mientras jugaba para las Águilas de Rakuten, con quienes se enroló en 2016.

El pelotero de 31 años dio positivo por clortalidona y furosemida, ambos considerados diuréticos y los cuales están prohibidos en el rey de los deportes. Aunque son medicamentos para atacar la presión arterial alta, también suelen ser utilizados para encubrir sustancias que ayudan a mejorar el rendimiento de los atletas.

Pese a que la sanción estaba apelada, la decisión tomada por la Liga japonesa es irreversible, lo que pone al también toletero de los Charros de Jalisco al borde del retiro, según lo anunció en sus redes sociales luego de enterarse del castigo en agosto pasado.

“Gracias por sus buenas vibras y no estoy justificándome, cometí un error con una sustancia que no sé aún cual me dio positivo, pero asumo mi responsabilidad y doy la cara. No estoy aquí para que digan ‘pobre de Amador’, sino (que) doy la cara a todo el mundo y si fue por otra cosa yo mismo me retiraré del beisbol”, comentó el beisbolista en su cuenta de Twitter.

Aunque algunos aficionados le pidieron no renunciar a su carrera, el originario de Mulegé, Baja California Sur, dijo sentirse mal por la sanción y era lo que le dictaba el pensamiento.

Actualmente no se ha pronunciado ni en entrevista ni en redes, luego de darse a conocer que se mantiene el castigo por dopaje.

Amador aseguró en sus redes sociales que el positivo podría haberse dado por una sustancia que le dieron en el gimnasio o por un spray para la barba, productos por los cuales aceptó la responsabilidad de haberlos consumido.

Mientras en la Liga de Japón se mantiene la sanción, en la Liga Mexicana del Pacífico las cosas son distintas, ya que hay posibilidades de que el “Gigante de Mulegé” pueda ver acción vistiendo la franela de los Charros de Jalisco, como lo ha hecho desde que la novena jalisciense regresara al circuito invernal en el 2014.