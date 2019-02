"Conejito" Brizuela quiere brillar en Chivas para llegar al Tri

Isaác Brizuela es de los jugadores más regulares que tiene Chivas en los últimos torneos. Encarador, con su habilidad desarticula las zagas enemigas y desde que llegó José Saturnino Cardozo, se le nota más suelto, alegre.

El "Conejito" sabe que andando bien en el redil, un llamado al Tri que dirige Gerardo Martino es probable y continuará trabajando sin cesar, hasta lograrlo.

"Es algo que anhelo en cada convocatoria, el estar ahí, tener minutos y quedarme en Selección".

“Obviamente está en mi cabeza, es algo que anhelo en cada convocatoria, el estar ahí, tener minutos y quedarme en Selección. No sólo buscar convocatorias, también buscar jugar; llenarle el ojo al nuevo cuerpo técnico. Si hago bien las cosas en mi club, me abre puertas. Si se da, aprovechar al máximo y meter en mi cabeza el que tengo que estar ahí. Inicia un proceso donde quiero estar y trabajaré de la mejor manera y aprovecharé al máximo cada oportunidad”.

Respecto a algunos regresos que se han dado de mexicanos que jugaban en Europa, “Conejito” dijo respetar las determinaciones de quienes lo decidieron así, al tiempo que no entiende porqué se le cuestiona tanto a los aztecas, mientras que a los extranjeros se les apapacha.

“Ellos tendrán sus opiniones a cada situación. Si tuvieron algo de tiempo en Europa, si toman esta decisión, no sé si sea familiar o porque es buena oportunidad estar aquí, no lo sé. Cada uno tendrá su respuesta y se respeta. Escuchaba algunos comentarios del por qué a los extranjeros que regresan no les dicen que no es retroceso y a nuestros mexicanos sí. No sé por qué se hacen esas comparaciones de al extranjero verlo como una oportunidad más y al mexicano como retroceso. Layún tuvo muchos años en Europa, no sé si quiera regresar por el tema familiar, pero es una decisión válida que se respeta”.

A Brizuela lo sigue muy de cerca el cuerpo técnico que dirige “Tata” Martino, al igual que a Alan Pulido y a otros elementos rojiblancos, pero el delantero y el volante estarían siendo convocados en la primer llamado del seleccionador de México.

RR