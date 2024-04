Esta noche los Rayados de Monterrey disputarán la ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Columbus Crew. Una gran prueba para el equipo de Fernando Ortiz, que busca su primera final como técnico.

Desde que llegó a México, con las Águilas del América, el 'Tano' disputó tres semifinales, y en todas quedó eliminado. Complicados momentos fueron los que vivió el técnico argentino en Coapa; sin embargo, el futbol le presenta otra oportunidad.

"Me muero por jugar una final. Si bien se me ha negado, tengo muchas ganas de jugar una final. La palabra presión no la tengo en mi vocabulario, los chicos hacen algo que les gusta desde chiquitos. Es una semifinal, lo veo y lo considero así", declaró previo a su partido en Ohio.

Contra el conjunto de la MLS buscarán también disipar las dudas que han llegado luego de su titubeante andar en la Liga MX, luego de hilar cuatro partidos sin victoria (tres derrotas).

"En la Liga MX hay que reconocer que no pasamos un buen momento, el colchón que tuvimos nos habilita aceptar la derrota, pero no hay que estar tranquilos. El partido más importante es mañana, el respeto hacia ellos lo tenemos y el esfuerzo para llegar a la final debemos demostrarlo", aseveró el 'Tano'.

HOY EN TV

Columbus vs. Monterrey

20:15 horas / Fox Sports