A poco más de 500 días para los Juegos Olímpicos de París 2024, ya hay turbulencia en el deporte federado, luego que un grupo de nueve clavadistas y dos entrenadores, los cuales estuvieron respaldados en todo momento por el exatleta y ahora regidor del Partido Acción Nacional, Rommel Pacheco, acudieran a la Cámara de Diputados para intentar aclarar y resolver el tema de pausa de recursos en los deportes acuáticos.

"Debemos resolver este problema que afecta a las disciplinas acuáticas; no se trata de echar culpas, se trata de resolver para que no se queden sin apoyo. El deporte no es un gasto es una inversión, no es posible que el presupuesto disminuya año tras año", externó Rommel Pacheco.

TE INTERESA: Gobierno de Jalisco destinará 10 mil boletos gratis para la pelea del Canelo Álvarez

Por otro lado, fue Jahir Ocampo quien tomó la batuta y se presentó en el estrado acompañado de Dolores Hernandez, Kevin Berlín, Melany Hernández, Randall Willars, Andrés Villarreal, Juan Celaya, Rodrigo Diego y Osmar Olvera, para solicitar e intentar tener un diálogo con Conade (Comisión Nacional del deporte) COM (Comité Olímpico Mexicano) y FINA (Federación Internacional de Natación).

"Estamos aquí para competir y ganar, no para participar, por eso estamos tan presionados por nuestros entrenamientos, esperando que de aquí a abril se puedan solucionar un poco las cosas”, dijo el clavadista Jahir Ocampo.

Cabe recordar que el pasado de 15 febrero fue enviada una carta a la Federación Internacional de Natación (WA) donde pedían su intervención para resolver el problema, y la cual estaba firmada por Jahir Ocampo, Dolores Hernández, Melany Hernández, Juan Celaya, Randal Williams, Andrés Villarreal, Kevin Berlín, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez.

“Estamos en una posición neutral, en la que solicitar a la World Aquatics el aclarar esta situación. Ya pudimos reunirnos con Comité Olímpico, con CONADE, no hemos podido llegar a nada y lo que solicitamos es un diálogo entre todas las autoridades junto con los atletas y entrenadores para que podamos avalar esta situación, no podemos seguir arrastrando esto”, agregó de manera tajante.

Por último, sí reconocieron que pese a la suspensión de recursos por parte de la directora de la Conade, Ana Guevara, los clavadistas siguen entrenando en las instalaciones del CNAR y será en el mes de marzo cuando vean si su pago realmente fue retirado.

io