Un día después de que se diera a conocer que Saúl Canelo Álvarez peleará en Jalisco, el Gobierno del Estado ya levantó la mano para adquirir 10 mil entradas para obsequiar a los sectores vulnerables.

Aunque aún falta confirmar fecha, sede y rival, el gobernador reveló que ya trabaja de la mano del “Canelo” para definir las reglas de los y las beneficiaras en las que se contemplan niñas y niños con cáncer, diabetes, deportistas de las academias de box y personas que no pueden acceder económicamente.

"Lo que va a hacer el Gobierno de Jalisco es definir un número de boletos que queremos poner gratis para la gente que nunca podría ver una pelea de 'Canelo', queremos dar boletos a nuestras academias deportivas, a nuestras academias de box, a las niñas y niños con cáncer, a las niñas y niños con diabetes", explicó el mandatario estatal.

Al mismo tiempo, el gobernador dejó en claro que no apoyará de manera ecómica para la organizacíon de pelea, y que será una empresa privada la responsable de la logística.

“El Gobierno de Jalisco no es el promotor de la pelea, será una empresa privada, es una pelea con promotores privados. No hay de parte del Gobierno de Jalisco una participación en la empresa promotora o no estamos nosotros pagando algo para que ‘El Canelo’ venga, simple y sencillamente vamos a ver cuántos boletos podemos comprar para dárselos a la gente que no tiene recursos y que quiere ver a un personaje como es Saúl aquí en su casa”, añadió.

Por otro lado, el gobernador reveló que Saúl Álvarez estuvo dispuesto a sacrificar una parte económica, sin embargo, el pugilista está entusiasmado de regresar a su estado y su gente; será en los próximos días que se dé a conocer si será la pelea en el emblemático Estadio Jalisco o en el Estadio Akron.

IO