Citlali Moscote: La historia de un sueño que comienza a cumplirse

En apenas cuatro años la vida de Citlali Cristian Moscote ha dado un giro radical, pues mientras que en 2019 era una de las nuevas revelaciones del atletismo mexicano, ahora mismo es la primera exponente de nuestro país en clasificarse a los próximos Juegos Olímpicos.

En aquel entonces Citlali estaba en vísperas de disputar su primer evento internacional representando a México dentro de la prueba del medio maratón del Mundial Universitario de Nápoles 2019, pero justo ahora la oriunda de Jalisco es la deportista de moda en nuestro país al conseguir la marca mínima requerida para participar en la prueba de maratón de París 2024.

A falta de que termine el proceso clasificatorio en esta disciplina para que se haga oficial el boleto de Citlali a París, salta a la vista que Moscote siempre supo el lugar al que buscaba dirigir su carrera deportiva y ahora mismo está materializando esos objetivos.

“A partir del siguiente año la preparación ya en mi mente y en el plan del entrenador estaríamos enfocados a lo que será el proceso olímpico del 2024, los Juegos Olímpicos de París. También buscaremos los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos, pero ya enfocados en el 2024”.

“Siempre me ha gustado el deporte, pero cuando inicié a mí no me pasó por la mente que pudiera lograr todo esto y menos en tan poco tiempo. Conforme fui acercándome a los objetivos y se fueron haciendo más grandes me he motivado mucho. Ahorita estoy muy contenta porque un Mundial ya es otra cosa”, comentó la corredora en una entrevista que le otorgó a El Informador previo al Mundial Universitario de 2019.

Fue este fin de semana cuando Citlali compitió en el Maratón de Sevilla y consiguió la marca requerida para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero además de lograr esto al ubicarse en el cuarto lugar de la prueba también se posicionó como la poseedora de la tercer mejor marca para una corredora mexicana en todos los tiempos (2:24.53).

Cambió la velocidad por la resistencia

Aunque ahora se encuentra en la élite de las maratonistas mexicanas en la historia, al inicio de su carrera atlética Citlali compitió en las pruebas de velocidad de los 400 y 800 metros, mismas en las que incluso llegó a representar a su casa de estudios: la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Cambiamos a las pruebas de fondo porque notamos que mi cuerpo se adaptaba bien a ellas e incluso las disfrutaba más, por eso fuimos haciendo el cambio poco a poquito, tampoco fue algo improvisado, aunque sí se ha dado rápido”, dijo para este diario durante mayo de 2019.

Ahora mismo Citlali tiene alrededor de ocho años practicando el atletismo, y aunque su éxito ha sorprendido a la escena del deporte mexicano, ella siempre estuvo cierta de a dónde quería llegar.

