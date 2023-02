La Conade suma una nueva polémica, debido a la falta de apoyo para la boxeadora mexicana Esmeralda Falcón, así que ha decidido rifar su uniforme olímpico para costear una competencia internacional.

"Estaré haciendo la rifa del uniforme con el que asistí a Juegos Olímpicos, y así costear mi participación en el próximo campeonato Mundial femenil de boxeo al que fue sido convocado", escribió en su Facebook.

Esmeralda Falcón en Tokio 2020 se convirtió en la primera boxeadora mexicana que clasifica a unos Juegos Olímpicos y ahora competirá en el Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo que se realizará en la India del 15 al 26 de marzo.

"He comprado ya el boleto del vuelo, pero aún debo pagar el hospedaje y hasta el momento no he recibido apoyo de ninguna institución", señaló la "Pantera".

Esmeralda Falcón en la publicación afirmó que buscará su clasificación a París 2024 y costear el viaje a la competencia forma parte de su preparación rumbo al sueño olímpico.

"Mi familia y yo estamos haciendo el esfuerzo realizando diversas actividades para recaudar el dinero, ya que es una competencia importante para asistir a los próximos Juegos Olímpicos, espero me puedan apoyar", explicó.

En la misma publicación comparte que el costo del boleto de la rifa tendrá un costo de 300 pesos, estarán disponibles 100 boletos y el ganador lo definirán los dos últimos dígitos de la Lotería Nacional.



