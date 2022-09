La Selección Mexicana cayó 1-0 ante su similar de Paraguay y los ecos de la derrota siguen sonando en el entorno del Tricolor. Al terminar el partido, Gerardo "Tata" Martino fue cuestionado sobre la ausencia de un jugador como Alejandro Zendejas, quien en el último año ha destacado en el Club América y sin embargo no fue convocado.

Al respecto, "Tata" Martino se escudó asegurando que la no convocatoria de Zendejas es responsabilidad del propio jugador, pues él se comprometió a firmar un documento donde garantice que jugará para la Selección Mexicana y finalmente no lo firmó.

“Yo creo que las cosas hay que decirlas como son: el jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas; le exigen que quiera jugar para la Selección de México y no firmó el documento, deberían de preguntar al jugador”, dijo Martino.

El estratega argentino agregó que no quiere a un futbolista como Zendejas si su compromiso de vestir la playera de la Selección Mexicana pasa por si va al Mundial o no, pues considera que eso es una forma de extorsionar al Tri.

“No hay un problema de Federación, ni de entrenador. Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi una extorsión", agregó.

De esta manera, luce complicado que Alejandro Zendejas pueda tener participación con la Selección Mexicana y aún más que pudiera hacerlo en el Mundial de Qatar 2022, pese a su gran momento futbolístico.

