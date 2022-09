Las Águilas van en serio. No importa el rival, no importa el momento, no importa quién haga los goles, el América luce imparable y con el triunfo sobre Necaxa de 2-1 en el Estadio Victoria hicieron historia al sumar su novena victoria consecutiva, un récord para el club de Coapa.

Además del triunfo histórico, el equipo más ganador en la historia del futbol mexicano retomó el liderato del Torneo Apertura 2022 en esta Fecha 14 al llegar a 31 puntos y superar a los Rayados del Monterrey, que tiene los mismos puntos, pero el cuadro capitalino tiene mejor diferencia en cuanto a goleo se refiere.

De igual manera, este triunfo resulta histórico por donde quiera verse, y es que Jonathan Dos Santos marcó su primer gol como futbolista del América y lo hizo al minuto 56, luego de un gran servicio de Álvaro Fidalgo.

El banquillo americanista estalló al minuto 73, cuando Roger Martínez hizo el segundo tanto del encuentro, luego de reaparecer tras la lesión que sufrió en la Jornada 1 ante Atlas. Dos jugadores que le dieron a las Águilas el triunfo y la oportunidad de seguir soñando con un título más en el futbol mexicano.

Facundo Batista había adelantado a los Rayos del Necaxa desde el minuto 7, lo que le daba esperanzas al cuadro de Aguascalientes para cortar la racha del América y de paso confirmar su presencia en el repechaje, sin embargo el cuadro azulcrema fue mucho rival y es uno de los principales candidatos al título en este certamen.

LAS NUEVE VICTORIAS DEL AMÉRICA

Para llegar a este récord de la institución, América derrotó al hilo a equipos como Juárez FC, Pumas, Pachuca, Cruz Azul, Querétaro, Mazatlán, Tigres, Atlético San Luis y Necaxa.

JL