En el Club América se respira alegría y no podía ser para menos, pues las Águilas están a punto de disputar las Semifinales de un Apertura 2022 en el que han brillado y han desplegado un futbol absoluto sobre el terreno de juego, repartiendo incluso algunas goleadas y acumulando 14 partidos sin conocer la derrota.

Esto ha provocado que distintas personalidades alaben el accionar del conjunto azulcrema y el último en sumarse a los elogios ha sido Cuauhtémoc Blanco, ídolo de la afición americanista, quien solo tuvo buenas palabras para Fernando Ortiz y compañía.

"Yo veo muy bien al América. Lo que ha hecho el Tano (Ortiz) es muy bueno y ya se lo dije porque he tenido comunicación con él en el vestidor, cuando llevo a mi hijo, platico con él", reveló el ahora Gobernador de Morelos.

Blanco incluso comparó al "Tano" Ortiz con el trabajo realizado por parte de Santiago Solari y expuso que la clave del ahora técnico de las Águilas es que ha encontrado el compañerismo como estandarte.

"Encontró el compañerismo que necesitaba el América, el que no tuvo con Solari. Había muchos conflictos con él porque no tenía contacto directo con los jugadores y eso creo que es un gravísimo error y hoy el Tano lo tiene y le creó confianza a todos los jugadores a toda la plantilla y eso es muy importante", añadió.

De hecho, el "Temo" celebró que en el equipo no haya "estrellitas", dándole todo el mérito al estratega argentino, pues considera que en el futbol de ahora es importante que todos los jugadoras corran y den su mejor esfuerzo físico.

"Otra cosa muy importante es que todos corren, esa es la clave del éxito, aquí si no corres no puedes jugar más, hoy tienes que correr. Aquí no hay estrellitas... Ves un pinche partido del Manchester City contra el Liverpool y todos corren, ahí no hay estrellitas y es lo que está haciendo el América hoy por hoy hasta los delanteros aprendieron a defender", sentenció el ídolo de multitudes.

América se enfrenta este día ante el Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez a las 21:06 horas en la Ida de las Semifinales del Apertura 2022 con la etiqueta de favorito.

