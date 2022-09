Para Fernando Ortíz, Álvaro Fidalgo se ha convertido en una pieza clave del once inicial. Para el americanismo, el centrocampista español se ha convertido en uno de los favoritos y en un digno representante de los valores que promueve el Club América.

Pero lo de Fidalgo va más allá de lo que sucede dentro del terreno de juego y es que tras el partido ante el Santos Laguna, Álvaro dio cátedra con sus palabras y demostró la humildad que profesa, pues aunque podría estar extasiado por el empate de último momento donde él puso la asistencia para el gol de Federico Viñas, el centrocampista español hizo autocrítica pues considera que el tercer gol del Santos fue por su culpa.

"Es un golpe de realidad (el empate) porque llevábamos nueve fechas al hilo ganando y hoy es un golpe de realidad de que no siempre se gana, que los pequeños detalles marcan la diferencia y eso es lo que hoy debemos aprender. Yo también debo aprender porque fallé en el tercer gol porque me quedé parado y de todo se aprende y esto nos enseña que ganar también es difícil”, dijo el jugador azulcrema.

TE RECOMENDAMOS: El América saca la casta

Álvaro Fidalgo ahondó en el tema del empate y destacó las virtudes que tuvo el América para sobreponerse al marcador adverso y aseguró que están preparados de sobra para medirse ante las Chivas en el Clásico Nacional.

“En cierta parte demostramos que también tenemos huevos porque el partido se puso 1-3 y aún así no dejamos de insistir que es parte del ADN del América y por muy abajo que estemos debemos meter, pero aún así me quedo con cosas que hicimos mal porque debemos corregir y hay dos días para hacerlo antes del Clásico, porque los Clásicos son diferentes y no importa cómo llegue un equipo y estamos preparados de sobra para ese partido”, sentenció.

El América recibe a las Chivas este sábado 17 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca a las 20:00 horas, y Álvaro Fidalgo será, sin lugar a dudas, pieza clave para que el cuadro azulcrema busque la victoria.

JL