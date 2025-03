Clavadistas mexicanos sí podrán utilizar himno y bandera en Mundial: Rommel Pacheco

El Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara recibirá a casi 120 atletas de diferentes partes del mundo que pelearán por subirse al podio de la Copa Mundial de Clavados del jueves 3 al domingo 6 de abril, luego de una década sin contar con un evento internacional.

En trampolín de 3 metros, plataforma de 10 metros, sincronizados y por equipo, tanto en masculino, femenino y mixto, los clavadistas competirán por alcanzar la gloria en Jalisco. Nuestro país contará con varios representantes que buscarán darles una alegría a los aficionados que se den cita en el complejo .

Entre los mexicanos que destacan, se encuentran Osmar Olvera, Juan Celaya, Gabriel Vázquez, Alejandra Estudillo, Lía Cueva, Mía Cueva, Gabriela Agúndez, Alejandra Estudillo, Suri Cueva, Randal Willars, Kevin Berlín, Kenny Zamudio y Emilio Treviño .

Sin embargo, en los últimos días se desató la polémica sobre la posibilidad de que los atletas nacionales no podrían utilizar ni el himno ni la bandera durante la Copa Mundial de Clavados 2025. Por tal motivo, tendrían que competir como neutrales.

No obstante, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, decidió salir a aclarar la situación.

" No le hagan caso a esas noticias chismosas que no dicen la verdad. No se preocupen, va a haber himno y va a haber bandera en la Copa Mundial de Clavados. Yo lo sufrí y ningún atleta lo va a [volver] a sufrir ", declaró.

Conade ya trabaja en la creación de una nueva Federación Mexicana de Natación

" Es verdad que no hay una Federación Mexicana de Natación, cuando te metes a la página internacional lo que dice es que México no cuenta con una Federación, pero hemos estado trabajando para que eso se arregle ", señaló el exclavadista.

Rommel Pacheco también compartió que la Conade está tratando de resolver el conflicto con el objetivo de que los deportistas acuáticos de nuestro país puedan llegar de la mejor manera a la siguiente justa olímpica en Estados Unidos.

" Estamos arreglando el tema de la Federación con World Aquatics y estamos trabajando a marchas forzadas para que nuestros atletas tengan todo el fogueo y preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028", puntualizó el director de la Conade.

Con información de SUN

MBV