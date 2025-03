Presentan la edición 2025 de la Copa Jalisco

Este lunes se presentó de manera oficial la Copa Jalisco edición 2025 en la cancha del Estadio Jalisco, el torneo más importante a nivel amateur de México contará con múltiples novedades en la presente edición.

Para la presentación de la séptima edición de la Copa Jalisco estuvieron presentes: el gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, en compañía del director de Consejos Municipales de Desarrollo (Comude), David Padro, además de los ex futbolistas Pavel Pardo y Oswaldo Sánchez.

Lemus, aseguró que este tipo de torneos, son el principal motivo para alejar a los jóvenes de las garras de la delincuencia organizada, por lo que enfatizó en que a través del deporte y la cultura pueden ir a las raíces del problema, y motivar para evitar que siga creciendo la violencia en el país.

“Hay que decir las cosas de frente. Ante un problema de violencia tan grave como vive el país, cuando escuchamos esta situación que se vive en muchos estados de la República, donde se recluta a jóvenes directamente por parte de la delincuencia organizada, es muy importante que nosotros vayamos a las raíces del problema" declaró el gobernador.

En compañía de Oswaldo Sánchez, Pavel Pardo y David Padro, director del Comude, Pablo Lemus presentó la Copa Jalisco 2025. EL INFORMADOR / F. Ramírez

“Es decir, el poder motivar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas, a que a través, en este caso, del deporte, de la cultura, del arte, podamos alejarlos de las garras de la delincuencia organizada”, señaló.

Para este 2025, la Copa Jalisco contará con la nueva categoría Infantil tanto varonil como femenil, misma que será para las niños de la categoría 2013 y 2014. La competencia de esta nueva categoría iniciará en el mes de agosto y terminará en octubre con la gran final en el Estadio Jalisco.

A diferencia de las ediciones anteriores, en el presente año la Copa Jalisco tendrá nuevas restricciones para que sea un certamen con únicamente jugadores amateurs, además de que contará con una reducción en el límite de edad, en la búsqueda de nuevos talentos.

Una de las principales novedades será que no podrán jugar ex futbolista profesionales, además de que como regla habrá mínimo cinco jugadores de la categoría 2007 en el terreno de juego.

El certamen contará con 125 equipos en 12 grupos e iniciará en el mes de mayo, el día 17 para la rama varonil y el 31 para la rama femenil. La gran final se disputará el 7 y 21 de septiembre en el Coloso de la Calzada Independencia.

El día de hoy presentaron la séptima edición de la Copa Jalisco. EL INFORMADOR / F. Ramírez

