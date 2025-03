Sensei rojinegro

Resultados Jornada 13 Liga MX

Necaxa hace fuerte su localía y derrota por 2 – 0 al Querétaro y está listo para entrar a la liguilla. Mazatlán derrota al Atlas 3 – 2, nomas no dan una los Rojinegros cuando visitan el Encanto. Toluca llevaba una ventaja cómoda de 3 – 0 contra Pachuca y casi complica su partido, el partido quedó 3 – 2. Juárez derrota 2 – 0 al Puebla y están en zona de Play in. América sigue en plan grande y le da una paseada a los Tigres, 3 – 0 fue el marcador.

Dice el dicho el que “Obra mal, se le pudre el...”, Chivas se brincó todo y se llevó el juego al Jalisco para tener público, pago el precio de su pecado, perdió 1 – 0 contra la Maquina del Cruz Azul, insisten en jugar con 10 dándole juego al Chicharito.

Monterrey pierde en su casa ante los Xolos, los perritos no le ganaban desde el 2018, su estrellita Sergio Ramos no jugo por estar suspendido. Santos tenía una ventaja de 2 – 0 ante San Luis y le dan la vuelta. Pierden 3 – 2. León tras dos errores de su portero pierde 2 – 1 con los Pumas. El equipo Leones lleva tres partidos consecutivos perdiendo.

Atlas es un desastre de equipo

La verdad que podemos esperar, si se hacen las cosas con las patas y al ahí se va, 4 juegos perdidos en fila 2 de liga y 2 amistosos, no se juega a nada y solo dependemos de nuestro goleador Uros Djurdjevic, como siempre nuestra directiva pichicata trae un técnico con cero experiencia en nuestra liga y jugadores que se sacan de la manga, deja ir jugadores que deveras siente los colores del equipo, con la estúpida idea de no gastar, pero pierden más dinero trayendo bultos y jugadores poco comprometidos.

Gonzalo Pineda se aferra en seguir alineando a Ríos en una posición que no es la suya, ha regalado goles en los últimos partidos. Hasta Camilo se ha contagiado y está regalando goles. Estos tipejos de Orlegi realmente les vale un reverendo pepino el equipo y la afición. Solo hay que ver como tienen a todos sus equipos. Cuando llegara el día o que suelte al equipo o que deveras contraten un verdadero técnico y jugadores reconocidos, la verdad la noble afición Rojinegra ya está cansada, si no pueden ¡háganse a un lado!

Resultados Conmebol para el Mundial 2026

Argentina le dio un soberano baile a los Brasileños, que ni con sus estrellas que juegan en España pudieron salvarse del 4 – 1, no hizo falta Messi y ya lograron su lugar en el mundial. Colombia ganaba 2 – 0 en su casa y se dejó empatar contra Paraguay terminando 2 – 2, Chile y Ecuador empatan a cero goles, nada para nadie los Chilenos se están quedando fuera. Venezuela hace fuerte su localía y derrota a los Peruanos, el gol lo anoto Salomón Rondón. Bolivia y Uruguay no se hacen daño y empata a cero goles.

La tabla va así a falta de 4 partidos:

1.- Argentina 31 puntos, 2.- Ecuador 23 pts, 3.- Uruguay 21 pts, 4.- Brasil 21 pts, 5.- Paraguay 21 pts, 6.- Colombia 20 pts, 7.- Venezuela 15 pts, 8.- Bolivia 14 pts, 9.- Perú 10 pts., 10.- Chile 10 pts.

Calificados ya para el Mundial 2026

Países sedes: Canadá, Estados Unidos, México.

Japón, Irán (AFC Asia)

Nueva Zelanda ( Oceanía)

Argentina (Conmebol)

Casos y cosas del futbol

Mundial 2030

Es el colmo lo que está analizando la FIFA para ese mundial que se jugara en España, Portugal y Marruecos, por primera vez en tres países. ¡Los FIFOS quiere que participen 64 Selecciones, que barbaridad! La verdad antepone el negocio primero, Que tiempos los mundiales de 16 equipos.

Concacaf Copa de Campeones Juegos de Ida

Martes 1º de Abril

América vs Cruz Azul 7.15 pm, LA Galaxy vs Tigres 9.15 pm.

Miércoles 2 de Abril

Whitecaps vs Pumas 7.30 pm, LAFC vs Inter Miami 9.30 pm.

Jornada 14 Liga MX

Viernes 4 de Abril

Querétaro vs León 7.00 pm, Tijuana vs Necaxa 9.00 pm, Puebla vs Tigres 9.05 pm.

Sábado 5 de Abril

Atlas vs Juárez 5.00 pm, Pachuca vs América 5.00 pm, San Luis vs Mazatlán 7.00 pm, Monterrey vs Guadalajara 7.05 pm, Cruz Azul vs Pumas 9.10 pm.

Domingo 6 de Abril

Toluca vs Santos 6.00 pm.

Leyendas del futbol mexicano Antonio “Tota” Carbajal

Este gran portero nació en la capital del país un 7 de junio de 1929.

Inició su carrera en el equipo amateur, Club Oviedo en 1942, donde no duró mucho ya que fue cambiado al Real Club España por once balones. En ese equipo coincidió nada menos con José Alfredo Jiménez que era el otro portero, que pronto se hizo a un lado para dedicarse a ser compositor y cantante ranchero.

La Tota fue el primer jugador, que participo en 5 mundiales un récord que permaneció por 32 años, entre 1950 y 1966. Como dato informativo este logro también lo obtuvieron: El Alemán Lothar Matthäus en Francia 1998, el Italiano Gianluigi Buffon en Brasil 2014, el Mexicano Rafael Márquez en Rusia 2018, el Argentino Leonel Messi, otro Mexicano Andrés Guardado y el Portugués Cristiano Ronaldo los tres en el mundial 2022.

Debutó en el Club Real España en 2 de Diciembre de 1948, donde tuvo de compañeros a dos grandes figuras: Carlos Laviada y Isidro Lángara. En el año de 1950 fue transferido al Club León, equipo que defendió por 16 años.

Defendiendo a los “Lechugueros” como así se le conocía al Club León en aquellos años, gano dos campeonatos de liga: 1951 – 1952 y 1955 – 1956.

Su trayectoria en la selección nacional se inició con su convocatoria a los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, pero no disputó ningún partido. Su debut con el tricolor fue nada menos en el mundial de Brasil en 1950, enfrentando al anfitrión en el estadio Maracaná, disputo 2 juegos más en contra de Suiza y Yugoslavia. En el mundial de Suiza en 1954 fue titular ante Francia, pero una lesión ya no lo dejo seguir jugando.

En los siguientes mundiales Suecia 1958 y Chile 1962 se apodero del marco, en Chile el equipo nacional obtuvo su primer triunfo en un mundial contra Checoslovaquia.

Para el mundial de Inglaterra en 1966 ya no fue titular, era suplente de Ignacio Calderón, pero tuvo la oportunidad de jugar en el tercer partido contra Uruguay en el Estadio Wembley, el juego termino empatado a cero goles y fue su última aparición en la Selección. Entre 1979 y 1981 Carbajal fue asistente del entrenador de la selección mexicana de futbol, Raúl Cárdenas de la Vega.

Su etapa de entrenador

Club León

Como entrenador empezó en la temporada 1969 – 1970, substituyendo a Luis Grill en el cuadro Leones en la jornada 19, con una victoria ante el Atlante. Termino la temporada en séptimo lugar.

Después de jugar con puros mexicanos, La “Tota” llevo al equipo a tres jugadores Argentinos: Rafael Albrecht, Jorge Davino y Juan José Valiente. Esa temporada el equipo tuvo un buen desempeño al concluir en cuarto lugar y ganar la Copa México y el Campeón de Campeones. Rafael Albrecht llego como ex mundialista en 1962 y 1966.

Carbajal volvió a ganar la Copa México en la Temporada 71 – 72, en la siguiente temporada después de 12 partidos es substituido por Rafael Albrecht, quien fungió como jugador y técnico.

Para la temporada 78 – 79 regresa al timón del León, pero en la jornada 21 es cesado, esta fue la última temporada que dirigió al equipo Leones.

Unión de curtidores

Es contratado para el torneo 74 – 75 para debutar en la primera división , teniendo un muy buen resultado, ya que la plantilla era conformada por puros deshechos de otros equipo, logro entrar a la liguilla. Para la temporada siguiente califico a la liguilla y fueron eliminados en semifinales. Carbajal logra el trofeo al mejor entrenador, ese trofeo era conocido como “Citlalli”. Estas dos temporadas fueron las dos únicas ocasiones en las que Unión de Curtidores pudo calificar a la liguilla en su historia.

Atletas campesinos

Entra para la liguilla de la temporada 79 – 80 en la segunda división, Logrando el campeonato y el ascenso, pero declina seguir en Primera división, por la invitación de ser auxiliar en la Selección Nacional.

Atlético Morelia

Llega al banquillo de este equipo a media temporada del campeonato 84 – 85, los llamados “Canarios” estaban metidos en problema de descenso . Debuto un día de reyes del año de 1985 con un empate a cero goles, contra los Cachorros del Atlético Potosino en la jornada 21, logra salvar al equipo ganándole en la última fecha al Puebla.

Para el Prode 85 y la Temporada 86 – 87 llevo al equipo a la liguilla, este último torneo llego hasta semifinales, para 87 – 88 alcanzo su segunda semifinal a su cargo, esta semifinal causo una gran controversia fue contra el América el marcador global quedo empatada a 4 goles, en tiempos extras quedan empatados a 1 gol. Al terminar el partido La “Tota” se llevó a su equipo a los vestidores con la idea de que el gol en tiempos extras valía doble. Después de un tiempo los equipos tuvieron que regresar a tirar tanda de penaltis, América se lleva el partido y Carbajal se manifiesta con un gran berrinche.

Después de 11 años en el timón del Morelia, fue dado de baja en la temporada 95 – 96, jugando contra los Tigres perdiendo 1 – 0, fue su último partido en la fecha 5.

En la Final de la Copa Confederaciones de 1999, la FIFA y la FEMEXFUT le otorgan un reconocimiento a su trayectoria, quedando ubicado entre los primeros 100 jugadores históricos a nivel mundial.

Este gran portero y entrenador fallece un 23 de mayo del 2023 a la edad de 93 años, el club León le rinde un homenaje en el estadio Nou Camp, colocando su féretro debajo de la portería acompañado de una fotografía de su etapa como guardameta. Después de una misa en un estadio casi lleno, fue despedido acompañado al son de “Caminos de Guanajuato”, en una grabación cantada por su gran amigo José Alfredo Jiménez.

Los números de la Tota Carbajal

Partidos Jugados Real Club España: 45 Partidos

Partidos Jugados Club León: 364 Partidos.

Partidos Jugados Selección Mexicana: 48 Partidos.

Participaciones en Copas del Mundo

Mundial Brasil 1950. Partidos Disputados: 3 Goles Recibidos: 10

Mundial Suiza 1954. Partidos Disputados: 1 Goles Recibidos: 3

Mundial Suecia 1958. Partidos Disputados: 3 Goles Recibidos: 8

Mundial Chile 1962. Partidos Disputados: 3 Goles Recibidos: 4

Mundial Inglaterra 1966. Partidos Disputados 1 Goles Recibidos: 0

Total, de Juegos Jugados en Mundiales : 11 Partidos.

Total, de Goles Recibidos en Mundiales: 25 Goles.

Y que siga, rodando el balón.