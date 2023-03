El presidente de México, López Obrador utilizó sus redes sociales para felicitar a México por su actuación en el Clásico Mundial de Beisbol, donde cayeron 6-5 ante Japón.

“Tuve la dicha de ver todo el partido, apasionante como es el beisbol. Coincidimos en eso, estuvimos a punto de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo. Fue destacadisima la participación de los mexicanos, de quienes representaron a nuestro país... entregaron todo y merecían el triunfo”.

El primer mandatario destacó la actuación de los jugadores de la novena azteca: "No es de medias tintas, no es para blandengues, no es para mediocres. Es para ganar o perder. No hay justo medio en este apasionante deporte. Todos, todos, jugaron muy bien. Entregaron el corazón, hasta el pitcheo. Pero repito, en el béisbol se gana o se pierde, y nos tocó ahora perder".

Por otro lado, tras destacar la actuación del hombre del momento Randy Arozarena, concluyó reiterando la felicitación a la novena azteca.

"Nuestro paisano Randy Arozarena lució como un caballo y por eso está en las Grandes Ligas. De cabeza, de corazón y de carácter... Y arrojo. Eso somos los mexicanos. ¡Que viva México!”, concluyó.

