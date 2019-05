Citlali Moscote, la nueva cara del atletismo mexicano

Con apenas cuatro años dentro del deporte de alto rendimiento, la jalisciense Citlali Moscote es hoy por hoy una de las nuevas esperanzas del atletismo mexicano, pues luego de sus grandes resultados en la Universiada Nacional de este año, la oriunda de San Juan de los Lagos espera su confirmación para asistir al Mundial universitario de Nápoles 2019.

Ahora, mientras está a la expectativa de que se confirme su asistencia a esta justa internacional, Citlali Cristian se muestra feliz por la posibilidad de cumplir su sueño: representar a México en la prueba del medio maratón del Mundial universitario.

“Esta sería mi primera competencia oficial representando a México. Desde que yo supe que habría Mundial este año lo planee con mi entrenador y nos enfocamos a eso, a cumplir con los requisitos que nos pedía el CONDDE, las marcas que nos pedían y las ratificaciones de forma física. Entonces nosotros realmente ya tenemos los requisitos de las autoridades, sólo esperamos la respuesta.

“La Universiada Mundial sería un reto muy importante porque he estado buscando estadísticas y vi que estaré peleando podio, eso es lo que me motiva aún más. Representar a mi universidad, a Jalisco y a México es algo que cualquier atleta está buscando”.

Este 2019 ha sido un año dorado para Citlali, pues además de que consiguió sus primeras medallas de oro para la Universidad de Guadalajara, también logró imponer un par de marcas nacionales en la justa celebrada en Mérida.

Su primera marca la consiguió en la prueba de los 10 mil metros, misma en la que se proclamó campeona con un tiempo de 34:43.50. Asimismo, la fondista se llevó el oro y el récord en el medio maratón de la Universiada Nacional tras cronometrar una hora con 14 minutos y 59 segundos.

“En mi primer año de Universiada (2016) no conseguí ninguna medalla, mi mejor resultado fue un sexto lugar. A partir de ahí el enfoque cambió. En 2017 fue mi primera medalla para la universidad, fue una plata. En 2018 repetí plata en los mil 500 y un bronce en los cinco mil metros. No se me había dado la medalla de oro, pero con la motivación del Mundial y el proceso que ya tenía, se consiguió. Las dos medallas de este año fueron fruto de los años anteriores”.

Citlali Cristian Moscote muestra sus dos medallas de oro conseguidas en la Universiada Nacional. TWITTER/@gacetaudeg

Destaca en casa

En abril pasado, Citlali Cristian Moscote se quedó con el tercer lugar en el Medio Maratón de Zapopan, justa en la que se posicionó como la mejor mexicana.

De velocista a fondista

A pesar de que su trayectoria dentro del atletismo es relativamente corta, Citlali Cristian ha tenido un paso polifacético por esta disciplina, pues antes de dedicarse a las pruebas de fondo, la jalisciense tuvo una etapa como velocista.

Y es que anteriormente, la estudiante de la UdeG representó a esta casa de estudios dentro de las pruebas de los 400 y 800 metros. Por tal motivo, Moscote aseguró que le ha sorprendido el ascenso meteórico que ha tenido su carrera.

“Cuando inicié en esto no me pasó por la mente que podría lograr todo esto y menos en tan poco tiempo. Conforme fui acercándome a mis objetivos se fueron haciendo más grandes y ahora estoy muy contenta.

“Cambiamos a las pruebas de fondo porque notamos que mi cuerpo se adaptaba bien a ellas e incluso las disfrutaba más”.

Con la ilusión de participar en la Universiada Mundial de Nápoles, Citlali se muestra optimista con el futuro, y a pesar de que no apunta a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, afirma que tiene su mira puesta en París 2024.