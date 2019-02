Cisneros afirma que Chivas va en ascenso y lo confirmará con Atlas

Luego de que el equipo de Guadalajara suma tres partidos sin ganar, el delantero Ronaldo Cisneros indicó que van en ascenso y que es algo que quieren demostrar este sábado en el "clásico tapatío" ante Atlas.

"Veo al equipo muy bien, en crecimiento y con ganas por seguir por esa línea, futbolísticamente hemos hecho grandes partidos, en los últimos tres no han sido los resultados que todos queríamos, pero en cuanto al funcionamiento hemos sido los que dominamos la mayor parte de los encuentros, generamos más ocasiones de gol", dijo.

El atacante aceptó estar "muy emocionado por poder vivir mi primer clásico, con muchas ganas de, si me toca jugar, hacer un gol y darle el triunfo al equipo".

"Lo más importante, sin embargo, es ganar y con eso saldré contento; mis compañeros me han platicado que desde Fuerzas Básicas es el duelo de mayor rivalidad, incluso más que contra América, y claro que hay que ganarlo dejando todo en la cancha", apuntó.

Así mismo, en lo personal indicó que está tranquilo con lo que ha aportado al cuadro del Rebaño Sagrado, consciente que debe trabajar para ser más decisivo.

"Me he sentido bastante bien y tengo que mejorar, sé que he tenido buenas actuaciones este torneo, me he sentido cómodo en el campo ya sea como delantero o por fuera como extremo, donde me toque quiero hacerlo de la mejor manera, me ha tocado hacer goles y son de todo el equipo, hay que continuar así por el bien grupal", sentenció.

El cuadro que dirige el paraguayo José Saturnino Cardozo, cerró su preparación de cara al duelo ante Atlas, que se llevará a cabo este sábado a las 21:00 horas en el estadio de Chivas.

