"Chuky" Lozano afirma que existe racismo en el futbol holandés

Hirving "Chucky" Lozano, jugador mexicano del PSV de Eindhoven, afirma que existe racismo en la Liga de Holanda.

"Claro que sí; siempre te dicen "mexicano vete a la ..." . Te dicen de todo. Te jalan, te empujan, te rasguñan. Algunas cosas no las ven las personas, o tratan de ver lo que quieren", dijo el futbolista a la cadena ESPN.

El ex jugador del Pachuca llegó al equipo holandés en julio de 2017 y pronto se ha vuelto objeto del deseo de varios equipos europeos a causa de sus buenas actuaciones.

"No sé si sea porque somos mexicanos y nos quieren quitar peso"

Las declaraciones de Lozano revelan las condiciones adversas en las que ha alcanzado el buen momento futbolístico por el que atraviesa, que lo llevará a disputar la Copa del Mundo en Rusia a partir del próximo 17 de junio, cuando el Tri debutará ante Alemania.

"(Hay racismo) en todo. La última experiencia de mi expulsión, una: fue muy exagerada y otra: cuando hablaron del tema de ir a apelar hablaron unas cosas los encargados y a la hora de la hora me suman otro partido. No sé si no dejan sobresalir a un mexicano, porque somos mexicanos y nos quieren quitar peso, pero me siento muy bien y voy a tratar de salir adelante como siempre lo he hecho".

