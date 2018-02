Chivas y Atlas, con el pulso bajo

¿Cuáles son las causas de la crisis de Chivas?

Tras el Draft dije lo que hoy reafirmo: a un equipo no se le puede hacer una evaluación por cómo va en el torneo, se debe hacer desde la planeación, el armado y el diseño del equipo que no creo que esté a la par de los candidatos naturales para ser campeones. Al final, todo lo que hoy pasa en Chivas comienza por ser una consecuencia de lo que no se hizo al principio.

Lo mismo que con Atlas, pero aquí es más claro. Cuando Chivas fue campeón ante Tigres lo hizo gracias a que todo el equipo corrió y se desgastó al grado de equilibrar la Final ante un rival que lo superaba técnicamente y en la jerarquía de sus jugadores. Chivas fue un equipo dispuesto al sacrificio cuando fue campeón y hoy sólo son algunos jugadores los que tienen esa disposición.

El problema de Chivas empieza desde que dejó de tener un técnico concentrado exclusivamente en entrenar al equipo y asume funciones de directivo. Lo vimos en la equivocación de soltar al “Gallito” Vázquez y el pésimo manejo de la crisis de Alanís, pretender que Marín puede ser lo que es Oswaldo para Chivas. Es decir, me parece que a raíz del título se tomaron malas decisiones.

Crisis de resultados. Falta de triunfos, ya que el futbol lo tienen, volumen y forma al equipo se le ve en nombre y juego fuerte, pero su tema son las áreas. En la suya se equivocan y en la rival fallan. Muchos jugadores mostraron su falta de preparación y fuerza mental luego de ser campeones aunado a su falta de compromiso y disciplina.