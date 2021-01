Chivas vs Toluca: ¿Cómo llegan los equipos al partido de la Jornada 2?

Chivas regresa a la acción en su corral: el Estadio Akron, este sábado, cuando reciba al Toluca. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich buscan su primera victoria del torneo ante un equipo que llega motivado tras inaugurar el certamen con tres puntos en la bolsa, pero, ¿cómo llegan los equipos al partido de la Jornada 2?

Para Chivas, el Torneo Guard1anes 2021 representa una nueva oportunidad para pulir su jerarquía en el futbol mexicano luego de un decoroso cierre del torneo anterior donde alcanzaron las estancias semifinales en un semestre en el que, al menos de inicio, lucía sombrío para ellos. En su primera oportunidad en la presente campaña, los Rojiblancos lograron un empate en su visita a los Camoteros del Puebla.

El torneo anterior, Chivas sólo pudo obtener una victoria en su condición de local, obtuvo tres empates y cayó en dos oportunidades, por lo que uno de los objetivos de "Vuce" para esta campaña es fortalecerse cuando jueguen en terreno propio y sumar lo más posible.

Este sábado, Chivas tiene programado su primer duelo en el Estadio Akron a las 17:00 horas ante el Toluca, un sinodal que viene desde el averno para intentar frustrar los planes de Gudiño, Briseño, Brizuela, Macías y compañía.

Los Diablos, ahora dirigidos nuevamente por su eterno portero Hernán Cristante, llegan envalentonados tras una victoria en casa la semana anterior ante los Gallos Blancos. En su regreso al banquillo choricero, Cristante entiende las necesidades de su equipo y analiza la parte técnica de las Chivas con Vucetich al mando:

"No se puede subestimar absolutamente nada, Vucetich triplica mi experiencia por mucho, es uno de los técnicos más ganadores, te puede cambiar las sensaciones del equipo en cualquier momento, pero nosotros también lo podemos hacer", anticipó el estratega escarlata quien también defendió, previo a su duelo, la admiración y respeto por el rival en turno.

Con la mira puesta en regresarse a la capital mexiquense con otras tres unidades en la bolsa y como uno de los mandones de la Liga, Cristante no se confía y sabe que "Chivas tienen plantel vasto y eso no deja huequito a sobrarnos, no podemos subestimarlos. Vamos a tener enfrente a un equipo grande, que busca siempre los primeros lugares, que es protagonista", por lo que espera que su choque en la jornada 2 de la Liga MX resulte atractivo para los seguidores de ambas escuadras, quienes podrán seguir el partido por Chivas TV, TUDN y TV Azteca.

En los últimos 10 partidos en los que se han enfrentado Chivas y Toluca, desde el Clausura 2016, Chivas sólo ha podido ganar en tres ocasiones, dos de ellas en el Estadio Akron y uno en calidad de visitante, mientras que los Diablos Rojos presumen dos victorias, y han empatado cinco veces.

