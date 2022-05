A ella le pusieron Margarita por las margaritas del Atlas, pero su hijo resultó chivista. Con playera del Atlas que contrastaba con la de Chivas, Margarita y Diego acudieron al Clásico entre Chivas y Atlas en el Estadio Akron.

Desde que era niña, Margarita le va al Atlas: "Desde que tengo uso de razón soy atlista. Mi papá me puso Margarita por las margaritas del Atlas".

Pero Diego se inclinó por la familia de su papá, quien le van a las Chivas, contó la aficionada a la Academia.

Diego difirió y dijo que su equipo es el mejor, aunque lo que busca es divertirse en el duelo de esta noche. "Tengo unos seis años que le voy a las Chivas, que me acuerdo porque casi toda la familia de mi papá le va este equipo. Salió 'chueca' mi mamá", compartió entre risas.

Pese a estas diferencias de equipos, Margarita fue quien lo llevó a su primer partido hace un par de años: un Chivas-Veracruz.

"Me gusta respetarlo siempre. Nos reímos pero no nos faltamos al respeto", dijo. "Una vez vinimos al estadio, estábamos los dos, viendo el partido, apoyando, disfrutando, entonces es bonita la sensación de tener una mamá que le guste el fútbol aunque no sea del mismo equipo", añadió Diego.