Con el objetivo de salvaguardar a los asistentes al Clásico Tapatío, el comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Jorge Alberto Arizpe García informó que desplegarán 600 elementos de la Policía zapopana y que además se contará con el apoyo de otras corporaciones e instalarán cinco filtros de revisión y vigilancia en los alrededores del Estadio Akron.

El comisario detalló que el operativo para el partido entre Chivas y Atlas que se disputará en el Estadio Akron contará con alrededor de mil 700 elementos de distintas corporaciones como la Comisaría de Guadalajara, la Guardia Nacional, Comisaría Vial, Fiscalía General del Estado, Inspección Zapopan y Seguridad Privada.

Arizpe García exhortó a los aficionados a que lleguen temprano al recinto, puesto que para el partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2022 se contemplan cinco filtros de revisión, previos al ingreso al Estadio Akron. Además se contemplan perímetros de vigilancia en los alrededores del estadio y vialidades.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan enviará 70 elementos para supervisar las medidas de seguridad, antes, durante y después del encuentro tanto en el interior como en el exterior del estadio y se contará con vehículos de emergencia para cualquier situación que lo requiera.

El partido entre Chivas y Atlas comenzará oficialmente el próximo sábado 13 de agosto a las 21:05 horas en la cancha del Estadio Akron.

¡TÓMALO EN CUENTA!

A través de un boletín, la Comisaría de Zapopan extendió las siguientes recomendaciones para quienes asistan a presenciar el Clásico Tapatío.

Recomendaciones

1.- Asistir con bastante tiempo de anticipación para evitar retraso en su ingreso por los filtros.

2.- Por reglamento, las niñas y niños menores de 3 años no ingresan al estadio.

3.- Llevar los artículos indispensables, como llaves, teléfono y cartera.

4.- No llevar mochila y/o bultos grandes.

5.- No ingresarán envases de cualquier tipo, ni objetos que puedan ser utilizados como agentes contundentes (hebillas de cinturón, paraguas, instrumentos musicales, etcétera).

6.- No ingresarán objetos que puedan ser arrojados, como rollos de papel, periódicos o mantas.

7.- No portar artículos elaborados con base de pólvora, así como objetos punzocortantes o armas de fuego.

8.- Procurar mantener al lado a los niños o adultos mayores para evitar accidentes o extravíos, así como identificar salidas de emergencia y definir un punto de reunión con familiares y acompañantes.

9.- Colocar a los menores un gafete de identificación con sus datos personales y los del familiar responsable.

10.- Es importante no obstruir escaleras, pasillos ni salidas al interior del recinto.

11.- Respetar las zonas acordonadas o prohibidas.

12.- En caso de cualquier contingencia, se debe reportar de inmediato a cualquier elemento de Seguridad Pública o Protección Civil y Bomberos, así como atender sus indicaciones o bien vía telefónica al 911 y al 33 3836 3600.

JL