Apenas vive su primer torneo con las Chivas, pero en poco tiempo Alan Mozo ya se ha contagiado de la euforia que se genera en el entorno del Clásico Tapatío.

Ahora que vivirá su primer duelo contra el Atlas enfundado en la camiseta del Rebaño, el lateral derecho no tuvo problema para asegurar que el sábado saldrán a demostrar que en Guadalajara mandan las Chivas.

"Sabemos que hay rivales con los que no se puede perder y Atlas es uno de ellos. Me ha tocado jugar varios Clásicos en mi pasado equipo y creo que me tocó más ganarlos que perderlos. Aunque tuvimos una racha en contra los Clásicos son los que el jugador quiere jugar y ganar".

"Sí me han platicado que es algo impresionante, que la rivalidad es histórica y que se debe de demostrar que en Guadalajara mandan las Chivas. Con esa mentalidad vamos a salir este sábado", comentó el zaguero.

Este duelo del sábado será una nueva oportunidad para que las Chivas busquen su revancha en contra de los Zorros, pues a pesar de que previamente lograron una racha de seis victorias consecutivas en el Clásico Tapatío, ahora los rojiblancos tienen desde el primer semestre de 2021 sin conseguir un triunfo frente a su archirrival de la ciudad.

