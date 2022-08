A pesar de que inició su etapa en Chivas marcándole cuatro goles a los Zorros, Alexis Vega ha perdido el toque cuando se mide contra los rojinegros y ahora mismo ya está cerca de cumplir tres años sin anotar en el Clásico Tapatío.

Pese a esto Alexis no deja que la presión le juegue en contra de cara a reencontrarse con el equipo de Diego Cocca, pues el delantero del Rebaño se mostró tranquilo cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de marcarle a los Zorros.

“Puede que no haga gol, puede que sí, todos lo queremos, y si llega la oportunidad estaré contento, si no, no pasa nada”, comentó el delantero a su regreso a México en una entrevista para Duro de Marcar.

En un tenor más colectivo, Alexis reconoció que el duelo contra los Zorros podría darles un parámetro para saber cómo les irá durante el resto del Apertura 2022.

“Contento y motivado, es un partido importante para nosotros y un parteaguas para saber cómo nos va ir en el torneo”, finalizó el delantero.

En este certamen el Guadalajara no ha logrado conseguir algún triunfo, situación que tiene al cuadro que dirige Ricardo Cadena ubicado en el penúltimo lugar de la tabla general.

