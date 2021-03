No le encuentra una explicación a lo que sucede actualmente en Chivas, motivo por el cual no se quedó callado Joel Sánchez, ex jugador que fue campeón con el ''Rebaño'' y espera que cambien rápido su postura de sentirse víctimas, que no se hagan sentir como favoritos en los partidos porque le están faltando el respeto los actuales jugadores y cuerpo técnico, así como a la historia sagrada de la institución.

''En la actualidad me parece que Chivas está, desgraciadamente cómodo llegando hasta como víctima, lo cual me parece una falta de respeto poniendo de favoritos a otros, digo ahora América porque es el partido que está en puerta y así sucedió contra los demás equipos; se ponen una camisa con un chingo de campeonatos, con un número importante de afición''.

El funcionamiento que tiene el Guadalajara va acorde con la cantidad de unidades cosechadas, 12 en 10 jornadas, ya que han sido unos verdaderos gitanos en cada partido y no se sabe el rendimiento que dará cada elemento o en conjunto.

''Chivas me parece que sí tiene los puntos que ha merecido con relación al funcionamiento también, lo cual me pesa decirlo. Para mí tienen un buen plantel para jugar creo, más propositivo, más protagonista, más agresivo y digo porque no puedes salir a respetar a Mazatlán, cerrar un partido para no llegar con un impacto de una derrota al Clásico nacional''.

La mentalidad debe cambiar cuanto antes en el redil, porque no se explica bajo qué argumento se plantean partidos en la recta final para amarrar un empate por miedo a perder, eso no es de un equipo grande.

''No puedes salir a respetar a Querétaro, equipo que creo es el más ajustado en presupuesto o respetar al San Luis, Juárez. Se me hace raro ver a un equipo con la historia y exigencia que tiene Chivas, sobre todo con lo exigente de su afición. Tácticamente son parecidos, el funcionamiento no refleja la diferencia de 10 puntos que hay entre un plantel y otro''.

''Tiburón'' entre tantas cosas que observa en sus análisis, no se explica por qué tantos errores defensivos, ya que van de tiro por viaje en cada partido y eso, lejos de responsabilizar al técnico Víctor Manuel Vucetich, es más porcentaje de responsabilidad para los jugadores.

''Nosotros cuando teníamos técnicos que no trabajaban tanto (en cancha), nos revolvíamos para hacer las cosas bien, porque uno en el campo es el responsable y quien aparece en las repeticiones sacando el balón de la red, hablo como defensa. No es excusa porque a eso se dedican, son profesionales y no hay justificación y tantas anotaciones en contra, es una corresponsabilidad en Chivas''.

El chiverío debe meterse en los primeros lugares de la tabla general, este partido debe ser un antes y después en el torneo, para buscar calificar entre los primeros cuatro de la tabla general, es decir, directo a la fiesta grande.

''Sería una barbaridad si no se califica porque son 12 espacios más quién pagará la multa. El torneo pasado calificó en octavo, directo eran los 4 primeros y así estaba el formato, así que Chivas debe apuntarle a los primeros cuatro lugares. Chivas no tiene que estar apegado a los primeros ocho como en el torneo pasado, sino en los primeros cuatro, esa es la obligación''.

Ojalá los motive

El que regrese la afición al estadio, le parece al ''Tiburón'' una motivación extra para que los jugadores muestren otra cara futbolística, eso considera les ayudará mucho en este cotejo ante el América.

''Me parece que aunque el aforo no será el que todos quisiéramos, será muy importante de cualquier manera que haya presencia ya en la grada de afición, porque me parece será un revulsivo para los jugadores porque además del 25 por ciento del aforo, habremos millones de personas que estaremos pendientes del partido, pero victimizar a Chivas, en eso no le entro porque no corresponde''.

Nació en el Guadalajara, fue un jugador que la afición recuerda con mucho cariño, para unos es histórico, para otros no lo ponen en ese renglón, pero si en ídolo, lo cual siempre hace al ''Tiburón'' estar agradecido y le mandó un mensaje a la afición para este duelo, según su corazonada.

''No tengo duda que ganará Chivas 2-0, uno será de JJ Macías, otro de Isaac Brizuela el ''Cone''. Este es el parte aguas para Chivas, así deben de verlo porque si no es esta, no hay otro. Si le hubieran ganado a Juárez, Querétaro, San Luis, sería normal, pero ahora como están las circunstancias si le ganan al América será un revulsivo importante y llevan una buena cuota de goles, pero debe tener mejor equilibrio porque llevan los puntos de acuerdo a lo que se ve en cancha. Mejor oportunidad que esta, en un Clásico nacional no puede darse y espero la aprovechen''.

¿Quién es mejor, Henry Martin o José Juan Macías?

-Sin demeritar a Henry, quien juega muy bien, ha metido goles importantes de unidades al igual Viñas, porque América tiene mejor repartidos los goles en su gente, ya que en Chivas dependen de la definición de Macías y está desfasado con relación a lo que se produce. Macías es un jugador diferente, un chavo que juega muy natural con los perfiles, sin estrés y tiene pinta para hacer algo diferente en nuestro futbol, porque tiene una personalidad diferente al jugador promedio. Si es para quedarme con uno de los dos, me quedo tres a uno con Macías.

¿Qué te parece el funcionamiento del Guadalajara?

-Si nos vamos a la rápida, Chivas tiene buena cuota de goles porque son 15 y lo mismo en contra. Eso no es normal. Tiene fallas en pelota parada, pasó un autogol en una jornada, luego llega otro en táctica fija a la siguiente y así nos vamos. Me extraña porque además de lo capaz, de lo triunfador, tiene un cuerpo técnico que sabe del tema y deben ver ese tipo de detalles. Deben atender ese tema con calidad de urgencia porque está Carlos Barra, Sergio Almaguer y son técnicos de primera división.

