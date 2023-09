Chivas, un rebaño plagado de incógnitas

Se le podría atribuir a distintos factores el hecho de que en Chivas no encuentren su identidad de juego y atraviesen por un muy difícil momento. Es claro que, a partir de su participación en Leagues Cup, el equipo vino a la baja y no se ha podido recuperar, lo que abre paso a especulaciones de un posible vestidor roto.

Actualmente ya no se ve esa conexión entre jugadores, cuerpo técnico y afición, la tensión cada vez se hace más notoria y la desconfianza se ha apoderado del plantel del Guadalajara, mismo que no ha encontrado la manera de resurgir entre las cenizas. Al menos, así lo ve Eduardo “Yayo” de la Torre, quien por experiencia sabe de este tipo de situaciones.

“Algo tuvo que haber sucedido en la Leagues Cup, no sé si interno o de funcionamiento que no resultó como esperaban y eso ocasionó desconfianza o inconformidad tanto internamente como en la forma de juego”, comentó el exjugador y exentrenador de Chivas.

Indicó que uno de los principales motivos por los que el conjunto rojiblanco se encuentre en este bache del que no logran salir podría ser que el profe Pauno quizo arriesgar más en un momento en el que Chivas no estaba listo para dar el siguiente paso.

Eduardo “Yayo” de la Torre, exjugador y exentrenador de Chivas.

“Creo que en algunos partidos Pauno también intentó dar el paso definitivo en el proyecto que era ser dominante en los partidos. Específicamente me refiero con el partido contra el América, planteamiento el cual el técnico lo hizo para que se le pudiera evaluar como un técnico atrevido, pero no es lo que más le convenía al equipo y ya no ha sabido cómo reponerse a ese encuentro y ahorita está dudando en todo sentido”, comentó.

De la Torre hizo un llamado para que el club sea más claro en el tema de Alexis Vega y las lesiones que lo aquejan desde hace meses, que podrían ser un indicativo de por qué el delantero no ha estado en el nivel que se le espera.

“Se tiene que aclarar el tema de Vega, si es por lesión o más de un problema físico o personal. Jugadores como él se deben de analizar a profundidad para tomar decisiones. Él en este momento debe de superar esta presión a la que está sometido y darle la vuelta con buenas actuaciones, pero lo primero es sincerarse entre el club y él mismo de sus posibilidades”, concluyó.

La cifra

1 de 15 puntos posibles ha obtenido el Guadalajara en sus últimos cinco encuentros disputados en el Apertura 2023 de la Liga MX.