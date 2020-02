Chivas siente frustración

Ante el Toluca le sacaron el resultado, en la jornada tres. Para la visita del pasado viernes a San Luis también al “Rebaño” le quitaron el triunfo de las manos en cotejo de la fecha cuatro y en ambos duelos les igualaron sobre la hora, pero lo que más deja pensando al equipo tapatío, es que los metieron en su cancha y queda mucho por analizar al interior, aseguró Antonio Briseño.

“Claro que hay frustración, que nos saquen un partido en los últimos minutos, a quién no le frustra que nos sequen el partido, son cuatro puntos, que nos tuvieran con 10 u 11 unidades, pero hay que seguir trabajando. Es parte del juego, lo que sucedió es pasado, al final sabemos que debemos tener 27 o 28 puntos para calificar sí o sí”.

No se explican al interior cómo, tras hacer un muy buen primer tiempo aunque no generando mucha llegada, el equipo se desmoronó en el complemento, esto es por descuidos individuales que afectan el trabajo colectivo, según expresó Briseño.

“Son detallitos que están marcando al diferencia, hay que analizar. Un porcentaje de los goles caen en los últimos 10 o 15 minutos a nivel mundial. En esos momentos debemos estar bien concentrados, al final pasa por cuestiones de eso, porque el defender es un arte y hay que hacerlo bien. Muchos equipos juegan así, nosotros tenemos que analizarlo, lo bien y mal que hicimos”.

El empate no se pude tomar de otra forma más que compararlo como una derrota, porque en dos encuentros han dejado ir cuatro puntos, que los tuvieran en la parte más alta de la tabla general.

“Fue un resultado que nos sabe a derrota. Quedamos fuera de la Copa, es malo, no conseguimos los tres puntos y es malo, entonces nosotros hay que auto exigirnos y lo único es que no se ha perdido, vamos a irnos con calma, el equipo no ha perdido y es bueno. Se mejorará en la semana”.

Chivas jugó prácticamente todo el segundo tiempo en su campo, no generaron nada a la ofensiva y San Luis les estuvo apedreando el arco, con suerte que no lo perdieron porque fueron superados.

“Todo ocupa, desde atrás hay que generar futbol y a la hora de defender igual, es todo grupal. No es hablar de ofensiva o defensiva, sino de todos, de lo grupal y eso hace que nosotros no tuvimos muchas jugadas para mejorar, porque tenemos buenos jugadores para hacerlo y ya lo hemos mostrado. Hemos hecho jugadas muy buenas y debemos encontrar el por qué”.

Respecto al viaje que realizó el Guadalajara el jueves a San Luis, que por las condiciones climatológicas no pudieron aterrizar y luego viajaron a Ciudad Victoria para regresar a León y por tierra, llegar a San Luis, dijo el “Pollo” que pudo afectar pero no quiere verlo así.

“No sé, no quiero que suene a pretexto pero si hubiéramos llegado a las cinco y no a las 11, es mejor. No es lo mismo estar en una sala de espera o en un camión que en tu cuarto, es parte del futbol, Chivas juega contra todos, sea tiempo, lo que sea como rivales y hay que saber que esto es así, hay que darle vuelta a la página”.

Los Rojiblancos no están futbolísticamente cumpliendo con las expectativas, están lejos de lo pensado que harían y espera pronto darle vuelta a la situación.

“La expectativa la generaron ustedes (los medios con lo de Chivalácticas), nosotros estamos buscando mejorar, ahí están los partidos que a veces no se puede pero tampoco lo perdemos y si calificamos eso se olvidará”.

Entrenamiento pasado por lluvia

El Guadalajara comenzó a preparar el encuentro de la jornada cinco ante los Tigres, se realizó el entrenamiento a puerta abierta, pero debido a que estuvo lloviendo, entrenaron en el gimnasio y alrededor de 70 personas se dieron cita, quienes esperaron hasta al final a la plantilla, para tomarse fotos y solicitar autógrafos.

