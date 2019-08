Chivas se trae un punto del Cuauhtémoc

Sin Tomás Boy en la banca por estar suspendido, el Guadalajara dejó más dudas que certezas en su visita al Estadio Cuauhtémoc, tras igualar 1-1 al Puebla, en partido correspondiente a la Fecha 3 del Apertura 2019. Chivas no fue capaz de manejar el marcador a favor y tampoco de aprovechar que el rival jugó 10 minutos con un elemento menos.

"No me gusta hablar del arbitraje, vieron cómo estuvo, hablar de ellos es contraproducente. Trabajar es lo que queda. El equipo hizo un buen trabajo, con ganas del triunfo y contra un rival que venía de ganarle a Tigres”. JesúsZavala, jugador del Puebla.

Puebla inició con mejor posición de balón, pero Alejandro Chumacero dio un codazo a Eduardo López al minuto 8. El árbitro central, Marco Ortiz, no dudó en marcar la pena máxima. Alan Pulido pidió tirar, pero Oswaldo Alanís fue el encargado de cobrar desde el manchón para poner en ventaja al Rabaño, con engaño a la derecha del arquero Nicolás Vikonis. Chivas ganaba 1-0.

Michael Pérez salió al 23’ por molestias musculares, Alan Cervantes entró en su lugar al medio campo acompañando a Jesús Molina. La ausencia de Pérez pesó para Chivas, perdieron control, recuperación y el local aprovechó.

Daniel Arreola avisó de cabeza al 25’. Lucas Cavallini, Matías Alustiza y Omar Fernández comenzaron a asociarse para poner en aprietos a los rojiblancos. Isaac Brizuela desapareció porque estaba más ocupado por marcar a Pablo González que por ir a ofender.

Puebla encontró recompensa al esfuerzo al 44’. Antonio Rodríguez se equivocó en la salida, no cortó bien un recentro de Néstor Vidrio. El esférico quedó a merced de Brayan Angulo, quien metió un tiro que desvió la pierna de Cavallini, para anidarse en la red rojiblanca y poner el 1-1 en el marcador.

"No debemos de ser tan duros con Toño (Rodríguez), porque de alguna manera también nos salvó. Tiene algunos altibajos, está consciente, está trabajando y ojalá que pronto agarre ese nivel. No hay que dejar de lado que hizo grandes paradas”. José Luis Malibrán, auxiliar técnico de Chivas.

En el complemento Puebla agobió a los rojiblancos, hasta que marcó el segundo tanto. Cervantes se equivocó al buscar a Eduardo López en medio campo, Cavallini al hacer recepción dirigida estiró de más la pierna derecha, pero le hizo plancha al “10” tapatío. La jugada que terminó en gol de Cavallini fue revisada en el VAR y se anuló por esa falta, además de ser expulsado el “9” al minuto 61. El empate se mantenía.

Toño Rodríguez para compensar el error en el gol del empate, en el cierre del encuentro salvó a su equipo en tres claras, una de Christian Tabó, también le quitó gol a Jorge Zárate y lo mismo hizo con Rodolfo Salinas.

Tras esta igualada, Chivas llega a cuatro unidades, mientras que el Puebla sumó su primer punto del torneo.

Alineaciones

Puebla

34. Nicolás Vikonis, 2. Brayan Angulo, 5. Daniel Arreola, 33. Néstor Vidrio, 3. Alejandro Chumacero, 7. Pablo González, 17. Jesús Zavala, 10. Christian Tabó, (88’, 21. Jorge Zárate), 11. Matías Alustiza, (65’, 18. Christian Marrugo), 22. Omar Fernández, (71’, 8. Rodolfo Salinas), 9. Lucas Cavallini, DT. José Luis Sánchez Solá.

Chivas

4. Antonio Rodríguez, 11. Isaac Brizuela, 2. Josecarlos Van Rankin, 14. Antonio Briseño, 3. Oswaldo Alanís, 16. Miguel Ponce

25. Michael Pérez (23’, 31. Alan Cervantes), 20. Jesús Molina (67’, 17. Jesús Sánchez), 10. Eduardo López, 9. Alan Pulido, 24. Oribe Peralta (79’, 6. Dieter Villalpando), DT. Tomás Boy.

Momentos clave

Lesión bien aprovechada

IMAGO7

Puebla encontró en media cancha una zona fértil con la salida de Michael Pérez, ya que circularon sin problema el esférico. Desde ahí nacieron los embates poblanos, porque Alan Cervantes nunca agarró el ritmo del encuentro. Los centrales se agregaban por sorpresa al estar Oribe Peralta solo en punta.

Desperdician inferioridad poblana

IMAGO7

Puebla se quedó con 10 elementos al minuto 61. Desde ese momento Chivas no generó ninguna acción de gol, tampoco impuso condiciones. Al 71’, Miguel Ponce se equivocó, ya estaba amonestado, dio un codazo a Chumacero y se ganó la segunda amarilla. Fueron 10 minutos tirados a la basura.

Cambios sin resultados

IMAGO7

Alan Cervantes, Jesús Sánchez y Dieter Villapando entraron de cambio, pero no hicieron diferencia. Chivas continuó sin asociación, líneas distantes, sin idea ofensiva ni recuperación. Tan no funcionaron que el arquero Antonio Rodríguez terminó siendo factor para no perder el encuentro.