Chivas se impuso 3-1 sobre Necaxa en el Estadio Akron. Desde el inicio, el Rebaño mostró dominio en la posesión y generó las mejores oportunidades, con Richard Ledezma como pieza clave en las dos primeras anotaciones: la ‘Hormiga’ abrió el marcador y Santiago Sandoval aumentó la ventaja antes del descanso. Necaxa tuvo algunas aproximaciones, pero no logró inquietar a fondo a la defensa rojiblanca en el primer tiempo.

En la segunda mitad, los Rayos acortaron distancias con un gol de Cristian Calderón tras asistencia de Pável Pérez, tomando algo de protagonismo y buscando el empate. Sin embargo, Chivas respondió con un gol de Samir Inda desde fuera del área, asegurando la victoria 3-1 en el cierre del partido.Chivas mostró solidez defensiva y efectividad en ataque, mientras Necaxa luchó por revertir el marcador sin éxito.

