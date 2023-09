Chivas rechaza postura de FMF sobre alineación indebida de Mazatlán

El Guadalajara no aceptará la postura que ha tomado la Federación Mexicana de Futbol (FMF) respecto a la alineación indebida en la que cayó Mazatlán durante el juego del pasado martes por la noche.

Este miércoles los directivos del futbol mexicano alegaron que una falla en el sistema de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX ocasionó que no le informaran al Mazatlán sobre la suspensión de José Joaquín Esquivel por acumulación de tarjetas amarillas durante el torneo.

Dicha situación llevó a la FMF a tomar la decisión de no castigar al conjunto sinaloense por llevar a la banca al mediocampista en cuestión, pero esto no ha dejado conforme a un Rebaño que está dispuesto a no darle carpetazo al tema.

“En relación con el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol sobre la situación ocurrida el pasado martes 26 de septiembre, en el que se reconoce que hubo un error en su sistema, el Club Deportivo Guadalajara quiere subrayar un trasfondo vital para la construcción real de una nueva era para nuestro futbol. Más allá de tratarse de un caso específico que involucra al Club Deportivo Guadalajara, esta situación debe sentar un precedente para el crecimiento y la evolución del ecosistema del futbol mexicano, con la participación de todos sus integrantes”.

“Si todos en el futbol mexicano buscamos un cambio de fondo para erradicar todos los vicios existentes en cualquier nivel, parte de la base para propiciarlo es defender y hacer cumplir las normas y reglamentos que la misma FMF estipula para regirnos; por ello, no se puede dejar de señalar que una falla tecnológica no justifica el incumplimiento de los reglamentos. Finalmente, el Club Deportivo Guadalajara informa que continúa con el análisis puntual sobre la resolución de la Comisión Disciplinaria para determinar los siguientes pasos a seguir”, reza el comunicado del equipo.

En este duelo las Chivas cayeron por 3-0 en la cancha, y de esta manera el cuadro tapatío sufrió su cuarta derrota del torneo.

