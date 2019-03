Chivas quiere ganar ya, jugando como sea

Antes de que llegue más presión a Chivas, Hiram Mier está seguro que Pumas es la medicina que necesitan para quitarse la presión que hay en el equipo y que tiene al técnico José Saturnino Cardozo en entredicho, sobre su capacidad para dirigir al equipo en un gran sector de la afición, así que el central entiende que no hay margen de error.

“Sumando tres puntos escalamos, es indispensable ganar, sea como sea, se juegue bonito o no se juegue bonito. La idea es jugar bonito, agradar a la gente también y ganar. Buscamos en ese orden, con la intensidad que mostramos en el inicio del torneo y con ello, que nos lleve a sacar el triunfo el día domingo”.

"Es indispensable ganar, sea como sea, se juegue bonito o no se juegue bonito".

En el redil todos tienen parte de responsabilidad, que está repartida de acuerdo a los puestos que ocupa cada quien, iniciando con la directiva, pasando por el cuerpo técnico y aterrizando con quienes ejecutan las acciones en la cancha, los jugadores.

“Cada quien tiene su responsabilidad, nosotros somos los que jugamos, Pepe no es el que juega. Él define la estrategia, analiza al rival y nosotros tenemos que actuar. A veces el planteamiento puede ser mejor y si los jugadores no están al cien por ciento, no se dan las cosas. Por una u otra cosa los resultados no se están dando, pero siempre trabajamos bien, analizamos al rival pero cambia por una circunstancia u otra el partido”.

Mier precisó que su compromiso con la institución es al cien por ciento, y quiere reflejarlo el próximo domingo ante Pumas, para acercar el equipo a puestos de Liguilla, así como mejorar el tema de cociente.

“Estoy muy agradecido con la oportunidad que me están dando, quiero demostrar que quiero estar aquí, que quiero aportar para la institución, quiero estar en la Liguilla porque no se ha estado y es el objetivo que tenemos todos para representar muy bien a la institución que tenemos ahora”.

El tema de cociente también lo tiene claro Mier: deben ganar para mejorar su situación en ese rubro porque de lo contrario estarían sufriendo mucho en el arranque del torneo entrante, en una lucha que desgasta mucho a los equipos y en el Rebaño quieren evitar eso, porque todavía están a tiempo.

“Es algo que lo tenemos en mente también, significa que los últimos torneos no se sumó como se debería, por ende no se calificó a Liguilla. Pensamos primero en el día domingo, tenemos un partido muy importante y nos puede catapultar. Nos restan muchos puntos, los cuales nos pueden ayudar a separarnos de ese tema y no arrancar tan abajo”.

