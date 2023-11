Chivas podría exportar nuevo jugador a Europa, la joya de su cantera que ya buscan

Desde hace algún tiempo Chivas no ha tenido a ninguno de sus jugadores migrando directamente a Europa, sin embargo, esto podría cambiar pues hay un nombre que suena entre los intereses de los clubes europeos en estos momentos.

Se habla nada más y nada menos que de Hugo Camberos, jugador de sólo 17 años que pertenece al Rebaño y que interesa bastante en el viejo continente. Fue su padre, Roberto Camberos, quien habló sobre esta situación con diversos medios.

"No tenía preferencia por equipos. Igual los uniformes, te ponía igual uno de Chivas, uno de América, uno de Cruz Azul. Él lo que quería era andar vestido de futbolista. Aquí la familia, por cariño, le empezaba a decir 'Chicharito. porque era cuando 'Chicharo' andaba bien en Chivas. que se fue a Europa. Incluso mucha gente así todavía le dice. 'Chicharo', 'Chicharito'. Por ahí sí he sabido que han platicado algunos (equipos de Europa) con Chivas, pero a nosotros no nos han comunicado nada", expresó Roberto Camberos.

Actualmente, Hugo se ncuentra en Indonesia por la Copa Mundial Sub-17, sin embargo, el pasado viernes sufrió una lesión en la pierna en el partido de preparación contra Uzbekistán, cosa que ocasionó que terminara en muletas.

Los equipos europeos pueden estar pensando en un espacio para Camberos, pero las lesiones que lo han aquejado en diversas ocasiones podrían ser un impedimento para que una posible exportación se concrete pronto.

