Chivas muestra mucho respeto por Toronto

El técnico del Guadalajara Matías Almeyda, aseguró que la final de ida en la Concachampions ante el Toronto será muy complicada, porque el rival tiene un estilo de juego bien definido, saben cómo obtenerlo y cuenta con individualidades muy importantes.



"Llegaron los dos equipos que mejor hicieron las cosas, ellos tienen un estilo muy marcado. Una de sus fórmulas es la forma en la cual retroceden, el cómo cierran espacios y confiando después en la gente que tiene mucha dinámica, habilidad. Es un equipo muy completo, muy bien conformado y una identidad de juego, lo cual no es fácil. Tienen nuestro respeto".



El "Pelado" precisó que han realizado un trabajo muy profundo sobre las fortalezas del rival, las cuales son varias y le ha dicho a sus jugadores, que deberán ser inteligentes para poder entender algún cambio que realice el rival.



"Clave será que los nuestros puedan interpretar rápido el partido, el mensaje y n o tengo duda que lo harán, porque ya lo han hecho en varias ocasiones. La final que jugamos ante Tigres, hicimos un gran estudio porque el rival de mucha calidad, muy difícil pero también estuve viendo los encuentros ante Tigres y América. Tomaremos las precauciones necesarias porque Toronto no viene haciendo las cosas bien hace poco, trae un proyecto serio, con bases sólidas y cada que se refuerza, lo hace muy bien".

Respecto al tema arbitral, el técnico no tiene ningún problema al respecto, porque está seguro que la Concacaf mandará al mejor porque es el cierre de un torneo importante, el cual será observado por millones de personas en muchas partes del mundo.



"En teoría no hace falta recalcar esto cada partido, porque Chivas no es golpeador. Muchas veces nos llama la atención que hemos sido perjudicados por el arbitraje, pero en este caso eso no me preocupa porque el árbitro que fue elegido para la final, es porque es el mejor. Le deseamos que tenga un excelente partido al igual que todos".



No hay desventaja



Respecto al clima que se han encontrado en Toronto desde el pasado sábado, día en que llegaron, Almeyda está seguro que no habrá ninguna desventaja para los suyos en ese aspecto.



"El clima no es fácil adaptarse porque uno está acostumbrado a otro tipo de climas, tenemos el clima perfecto. Realmente el clima se siente, pero sabemos que nuestros jugadores tienen la sangre caliente, no me preocupa el clima. Ellos podrán estar mejor adaptados que nosotros, pero hay justificativo que impida modificar la manera de jugar. Es final internacional que no se da todos los días".



Por las condiciones del clima, Chivas no pudo reconocer la cancha de juego, a lo cual tampoco le dio mucha importancia, no cree que sea algo importante y que influya en el desarrollo del partido.



"Podemos reconocer la cancha pero si hoy hay nieve, mañana sol y al final no sirvió de nada. Hay que recorrer la cancha y prefiero entrenar bien, que los jugadores hagan lo suyo previo a un partido y el reconocimiento se hace en la entrada en calor".

LS