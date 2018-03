Chivas, más por amor propio

¿Chivas puede soñar con un regreso en el torneo si gana el Clásico?

Para los jugadores de Chivas la victoria implica una emboscada. Ya no podrán dar menos de lo que muestren ante América en los partidos restantes. Sería humillante y cínico de ellos, que venciendo al líder del torneo, vuelvan a la indolencia e irresponsabilidad de antes.

No debe de soñar, debe de ir por él. Chivas es un grande y no se le debe perdonar el fracaso. Hoy debe de vencer al América como sea para sumar puntos que les permitan regresar al objetivo y a donde debe de estar. Chivas no se puede dar el lujo de marginarse y verse menos por los puntos de distancia.

Puede soñar, nadie se lo impide. Pero un resultado favorable no le dará la clasificación, necesita acostumbrase a ganar y ese es el reto mayor que tiene el cuadro de Almeyda. Veo lejos una Liguilla, pero todo puede pasar.

Absolutamente. Estoy convencido de que el problema de Chivas es más psicológico que futbolístico. Guadalajara necesita recuperar autoestima y confianza en su futbol; ganar el Clásico es lo suficientemente trascendente como para impactar de manera positiva su curva de rendimiento en el torneo.