Luego de que nuevamente se difundieran rumores de la posible venta de Chivas, el presidente del equipo, Amaury Vergara, apareció en redes sociales para responder de manera tajante.

En su cuenta personal de Twitter, Amaury Vergara dijo nuevamente que Chivas no se vende bajo ninguna circunstancia.

Vergara citó un tuit con fecha de octubre de 2019 en el que hay había dicho que:

"El equipo no está en venta. No se deje engañar'', dice este mensaje. ''Para mayores informes aquí'. No se hagan bolas''.

El líder de la directiva rojiblanca aprovechó para mencionar a José Ramón Fernández, a quien le pidió que le presentara al boxeador jalisciense Saúl ''Canelo'' Álvarez, a quien se ha señalado como uno de los interesados en comprar a Chivas.

''Estimado Joserra, soy fan del Canelo ¿Me lo presentas? Sería un gusto'', dijo Amaury Vergara también en Twitter.

Un medio estadounidense indicó que ''Canelo'' Álvarez había hecho una oferta formal para comprar al Rebaño, cosa que según Amaury Vergara no es real.

