Chivas es el más grande de México: “Chicote” Calderón

Lo que le platicaron de Chivas cuando estaba por llegar al equipo, no se compara en nada con la realidad ahora que ya está dentro, porque es muy diferente en todos los aspectos y Cristian Calderón ha entendido con base a golpes, lo mediático que es la institución rojiblanca.

Entiende que se dé siempre mucha presión en el club, porque las formas importan de cómo se obtengan los resultados, ha entendido que no basta con ganar, sino que hay que hacer las cosas bien siempre, de lo contrario, la crítica esta siempre a la orden del día y son cuestionados sobre su accionar, tanto de manera individual como grupal.

“¿Cómo no va a haber presión en un equipo como el Guadalajara? Siendo sinceros para mí es el mejor equipo de México, obviamente es una presión que existirá desde las inferiores hasta el primer equipo. Es totalmente diferente del entorno que viví en Aguascalientes al que vivo acá en el Guadalajara".

"Es por el equipo, Chivas es el más grande de México, siempre va a tener presión por resultados, porque el equipo no juega bien, porque se gana pero lo tenemos que hacer mejor porque Chivas así es, es el más grande”.

Sabe “Chicote” Calderón que así como el Guadalajara te da si andas bien, también es peligroso cuando no se cumplen con las expectativas, porque la afición reclama, la carrera e imagen del jugador se empaña y por consecuencia no pueden obtener buenos contratos.

“Todos los ojos están en ti, hagas cosas buenas fuera del campo, malas o las hagas bien o mal dentro, tendrás siempre presión al estar en Chivas porque lo repito, es el equipo más grande”.

Calderón ha ido poco a poco ganándose la confianza del técnico, él se siente muy bien en el aspecto físico, al tiempo que ve mejoría en su desempeño personal, que espera siga así para llegar a la Selección Mexicana.

"Es diferente un estadio vacío a una grada con afición":

El que los estadios estén cerca de abrir sus puertas a la afición en este Guard1anes 2020 es un motivo de felicidad para Cristian Calderón, porque es muy diferente actuar con apoyo en el graderío que sin ellos.

“Chicote” precisó que no han estado lejos del nivel que se esperaba porque no hay afición apoyándolos, pero por supuesto que será un aliciente más para seguir buscando hacer las cosas bien y una gran motivación.

“Es diferente un estadio vacío a un estadio con gente en la grada, con personas, con los aficionados y es una motivación extra ya estando en el campo ver que cuentas con grupos de afición. Es motivación pero eso no es lo que nos falta para ser un excelente equipo, sacar un excelente resultado, es una motivación extra sí, pero tampoco estamos jugando así porque no tengamos afición. Espero se pueda abrir tras esta pausa, con los protocolos necesarios y sería una motivación”.

De alguna manera, aunque los seguidores de Chivas han estado ausentes en las gradas cuando juegan de local o visitante, “Chicote” mencionó que a él en lo personal siempre le han mostrado su apoyo así como la molestia cuando las cosas no salen bien.

"El apoyo de la afición siempre ha estado, de que no se ha tenido la oportunidad de que entre afición al estadio. Siempre han estado ahí, a mí me han mandado mensajes de buena vibra, mensajes de que me exigen más y es normal. No es nada más por ser el equipo más popular nos puede afectar o nos puede beneficiar, porque creo que a todos los equipos del futbol mexicano, de todo el mundo le gustaría tener afición en su estadio de local o diferente”.

AJ