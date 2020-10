"Ah, ¿ya salió?", "Chicharito" sobre la convocatoria de la Selección

Javier Hernández no quiso hablar mucho sobre su ausencia en la convocatoria de la Selección Mexicana.

"Chicharito", máximo goleador en la historia del Tricolor, prometió que doblará los esfuerzos y no bajará los brazos para ser considerado en un futuro próximo por el entrenador Gerardo Martino.

"Ah, ¿ya salió?", dijo sarcásticamente el delantero del Galaxy de la MLS. "Si no estoy en la lista, seguiré trabajando para volver a aparecer. Solo le deseo lo mejor a la Selección", añadió el tapatío, en teleconferencia.

�� Chicharito sobre su NO convocatoria con selección mexicana pic.twitter.com/NM8ksrl8Ic — MLsin Muros (@MLsinMuros) October 1, 2020

Martino sí convocó a Raúl Jiménez, Henry Martín y Alan Pulido, quienes serán los encargados en la punta del ataque del Tricolor, para los partidos de la próxima semana frente a Holanda y Argelia, respectivamente.

Sobre la disputa que existe en la MLS, sobre si prestar o no a jugadores para la agenda internacional, Hernández no quiso opinar porque no fue convocado. "Ya cada quien decidirá ir o no ir y tomar las medidas necesarias".

"Chicharito" tampoco quiso argumentar las críticas que ha recibido en las últimas semanas por su flojo desempeño con el Galaxy. "No leo nada… solo sé que el técnico [Guillermo Barros Scholetto] está contento con mis estadísticas".

AJ