Chivas, el reto más importante en la carrera de Tomás Boy

La misión que tiene Tomás Boy como técnico de Chivas, es calificar porque ve potencial para lograrlo y cerrar con cuatro victorias de manera consecutiva, ante Morelia, Puebla, León y Tigres, ya que quiere seguir más tiempo en el equipo más mediático, el Guadalajara.

El “Jefe” está consciente de las críticas que hay por su llegada al redil, pero “cómo decirle que no a Chivas, es sin duda el reto más importante”.

Su calidad como técnico debe demostrarla de manera inmediata, aunque reconoce que para el cotejo ante el Morelia, le queda muy poco margen para cambiar algo y se apoyará mucho en lo que han realizado hasta el momento Alberto Coyote y su cuerpo técnico para enfrentar este duelo.

“Es muy fácil hacer análisis en la televisión, no estás en el día a día. Estando en el día a día pueden darse soluciones. En tres días no voy a solucionar nada, pero implementaré algo, una forma de ayuda que los jugadores desarrollen en confianza, que les hace falta, lo cual cambiará la mentalidad”.

El estratega no le promete más que trabajo a la afición, ésa que sabe es exigente y está en su derecho de manifestarse, para lo cual tratará de regresarle a los jugadores la confianza cuanto antes, porque sin ella, no se puede avanzar".

"Mi misión aquí es un desafío importante, que los jugadores crean que son capaces de hacer esto".

"Si una persona se siente segura con lo que está haciendo bien, eso es suficiente personalidad para lograr las cosas. Mi misión aquí es un desafío importante, que los jugadores crean que son capaces de hacer esto, porque sí tienen personalidad, los he visto en el campo. Quizá han perdido la confianza y hay que lograr recuperarla, el que ya la tuvo, la puede recordar”.

Para salir adelante, Boy Espinoza espera que los jugadores se le entreguen, porque ellos son los más importantes en todo esto y les dará todo el apoyo, al tiempo que tendrá que resolver algunos temas pendientes, como la crítica que hizo a Luis Madrigal hace unos días.

“Yo creo en los jugadores, es lo que más me importa, en ese sentido, me abocaré en el jugador, me apegaré al jugador. No soy un entrenador esquemático, no le voy al esquema, le voy al jugador y voy a apelar al jugador y a su calidad para cambiar esta situación. No necesito entrenar seis horas para que esto pueda durar. Yo pienso que estos jugadores han jugado muy bien en muchas ocasiones y si ya lo lograron una vez, pueden lograrlo más veces”.

A Boy Chivas le cayó del cielo, cuando menos se lo esperaba y ahora que tiene esta nueva oportunidad de dirigir al equipo que califica el más importante de la Liga MX y al cual apoyaba su señor padre, aprovechará la oportunidad, al tiempo que tiene claro debe modificar su conducta, que se ha caracterizado por ser polémica.

"Sí pasó por mi mente que no volvería a tomar un equipo importante de futbol, porque es la ley de la vida".

"Sí pasó por mi mente que no volvería a tomar un equipo importante de futbol, porque es la ley de la vida, los jóvenes están apareciendo y así me tocó a mí y ahora les toca a ellos. Uno es lo que es, me tengo que manifestar yo como soy en lo personal, aquí en el Guadalajara es un equipo muy mediático, es el equipo más popular y debo tener una actitud diferente porque estoy representando a una gran organización, en ese sentido me tengo que manejar. Me adaptaré a las circunstancias”.

Boy fue presentado por el director general del equipo José Luis Higuera, quien precisó que la llegada de Boy fue bien analizada y no tiene duda que por la personalidad que tiene logrará los objetivos que se han planteado, el cual es Liguilla y en caso de que no se logre, se analizarán los números que se arrojen en las cuatro siguientes jornadas, para ver si tiene continuidad el torneo entrante.

