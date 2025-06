Chivas compite con ofertas de Europa por el fichaje de Isaías Violante

Isaías Violante, la joven promesa del Toluca con apenas 21 años, se ha consolidado como una de las revelaciones más destacadas del fútbol mexicano. Su desempeño constante y su talento en el campo no pasaron desapercibidos para Antonio Mohamed, quien terminó por incluirlo en la Liguilla, instancia en la que los Diablos Rojos lograron coronarse campeones del Clausura 2025.

El creciente protagonismo de Violante ha despertado el interés de diversos clubes de la Liga MX. El periodista Javier Rojas reveló que varios equipos mexicanos han puesto la mira sobre el joven mediocampista, destacando el caso particular de las Chivas, que incluso ya habrían hecho una oferta formal por sus servicios.

Además del interés nacional, también han surgido posibilidades para que el jugador emigre al fútbol europeo. Sin embargo, hasta ahora ninguna propuesta ha logrado cumplir con las expectativas del Toluca, que no está dispuesto a ceder al jugador sin una oferta que considere justa por su proyección y rendimiento.

A pesar de que con Renato Paiva era titular indiscutible y el futbolista menor de 21 años con mejor rendimiento en el plantel, su protagonismo disminuyó con la llegada de Mohamed. No obstante, su nombre sigue creciendo en prestigio tanto en la Liga MX como en las selecciones juveniles. De no concretarse una oferta satisfactoria, Toluca no tendría inconveniente en mantenerlo en sus filas.

SV