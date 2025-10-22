Chivas cae ante Querétaro y se rompe su racha de victorias

Querétaro se impuso con un gol tempranero de Ali Ávila, que fue suficiente para que el equipo local se llevara los tres puntos en un duelo muy cerrado. A lo largo del partido, Chivas dominó la posesión y generó varias oportunidades claras de gol, pero no logró concretar frente a la defensa de los Gallos.

Los rojiblancos intentaron una y otra vez con disparos de Sandoval, González, Álvarez y Wilke, pero la falta de puntería y la defensiva de Querétaro marcaron la diferencia. Al final, el marcador no se movió, y Querétaro celebró una victoria que complica la situación para Chivas en la tabla.

En breve más información.

SV