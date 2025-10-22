Miércoles, 22 de Octubre 2025

Chivas cae ante Querétaro y se rompe su racha de victorias

Los rojiblancos intentaron una y otra vez, pero terminaron cayendo ante Quéretaro por marcador de 1-0

IMAGO7.

Querétaro se impuso con un gol tempranero de Ali Ávila, que fue suficiente para que el equipo local se llevara los tres puntos en un duelo muy cerrado. A lo largo del partido, Chivas dominó la posesión y generó varias oportunidades claras de gol, pero no logró concretar frente a la defensa de los Gallos.

Los rojiblancos intentaron una y otra vez con disparos de Sandoval, González, Álvarez y Wilke, pero la falta de puntería y la defensiva de Querétaro marcaron la diferencia. Al final, el marcador no se movió, y Querétaro celebró una victoria que complica la situación para Chivas en la tabla.

