El futbol brasileño se encuentra de luto después de la trágica muerte de Antony Ylano, un joven delantero de 20 años que perdió la vida en un accidente insólito. El jugador, quien pertenecía al Piauí Esporte Clube, murió de manera instantánea tras chocar su motocicleta contra una vaca en una calle de Altos, Piauí, durante la madrugada del lunes.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:25 am, cuando Antony regresaba tras celebrar el cumpleaños de su padre. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el futbolista, circulando a alta velocidad, impactó contra el animal que cruzaba la vía, lo que provocó que saliera disparado y sufriera heridas fatales al caer sobre el asfalto.

Antony Ylano era considerado una joven promesa del futbol brasileño, con experiencia en categorías juveniles y profesionales en clubes como Piauí Esporte Clube, Fluminense Esporte Clube y Associação Atlética de Altos. Había debutado en la Serie C en 2023 y se preparaba para participar en la Copa de Brasil Sub-20.

Ante la noticia, el Piauí Esporte Clube suspendió sus actividades como muestra de respeto, mientras que Altos y Fluminense-PI expresaron sus condolencias.

���� Tragedia en Brasil: Antony Ylano, joven futbolista de 20 años, fallece tras chocar su motocicleta con una vaca en una carretera de pic.twitter.com/0QWULTfvKt — BCN24 Noticias (@bcn24noticias) October 22, 2025

SV