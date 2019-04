Chivas cae ante Puebla y hace oficial su fracaso

Chivas cayó como local por 3-1 ante Puebla, un resultado que lo deja oficialmente fuera de la Liguilla y certifica la profunda crisis que vive el equipo.

El Guadalajara no gana en Liga desde la fecha 7 el pasado mes de febrero, y no anota un gol que no sea penalti o un autogol desde la fecha ocho.

Éste será el cuarto torneo consecutivo sin Liguilla para Chivas, cuyo dueño, Jorge Vergara, se mantiene alejado del equipo "para dedicar tiempo a su familia".

Ante Puebla, Guadalajara se puso en ventaja con un autogol de Angulo, y los Camoteros remontaron con un par de tantos del propio Angulo y un gol de Alustiza.

Tomás Boy, el técnico de Chivas, dejó atrás los experimentos de su primer partido. Van Rankin jugó como defensa lateral derecho y no como mediocampista y Alan Pulido apareció como delantero y no como extremo. Gael Sandoval ocupó la banda derecha del ataque en sustitución del suspedido Isaac Brizuela.

En los primeros minutos del partido, los jugadores de Chivas intentaron mostrar la determinación y el amor propio que no tuvieron la semana pasada ante Morelia; fue así que el Rebaño dominó las acciones con Eduardo López tomando el mando del ataque.

Al 17', Mayorga se encarreró desde la defensa y obtuvo un tiro de esquina por izquierda en el que Angulo anotó en su propia meta para poner en ventaja al Guadalajara.

Chivas se pone en ventaja con un autogol de Puebla. pic.twitter.com/woj4rnlCER — DEPORTES (@informador_DEP) 21 de abril de 2019

El momento clave del primer tiempo fue la salida de Pallas, mediocampista del Puebla, que fue sustituido por el mediocampista González, con lo que los Camoteros se distribuyeron mejor en el campo y lograron marcar más de cerca a López.

Tras la modificación fue sólo cuestión de tiempo para que Puebla remontara. Al 32', en un tiro de esquina por derecha, Angulo se reivindicó anotando con un fogonazo de derecha y al 37', en una jugada derivada de otro tiro de esquina por derecha, el colombiano remató, esta vez con la izquierda, para darle la vuelta al marcador.

A cuatro minutos del inicio del segundo tiempo cayó el tercer tanto poblano, cuando Cavallini peinó un balón que Alustiza convirtió con un derechazo preciso.

Alustiza marca el tercero para Puebla ante Chivas. pic.twitter.com/XXtvC17h5C — DEPORTES (@informador_DEP) 21 de abril de 2019

El ridículo del Guadalajara pudo haber sido todavía peor, pero tras consultar el VAR el árbitro Adonai Escobedo anuló un gol que Cavallini anotó aprovechando uno de los errores que se han vuelto rutina desde que Raúl Gudiño defiende la portería rojiblanca.

En su próximo juego de Liga, Chivas recibirá el sábado 27 de abril al líder León, que le propinó hoy un 5-2 al Atlas, y cerrará un torneo para el olvido visitando a Tigres el 4 de mayo.

JM