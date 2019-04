Chivas aplica “toritos” a sus jugadores, como en Europa

Por unos pierden todos. Y es que luego de tres torneos en los cuales no se ha clasificado (con el actual serán cuatro, una vez que matemáticamente las posibilidades se le vayan) la directiva del Guadalajara está cansada de algunos escándalos que se han dado en últimos meses, en los cuales algunos jugadores han sido vistos en lugares no apropiados y tomando no precisamente agua de sabor.

Debido al poco profesionalismo de algunos, la dirigencia ordenó que desde algunas semanas se hicieran controles de alcohol, conocidos en Guadalajara como “toritos”, los cuales se aplican de forma sorpresiva y al azar.

La dirigencia rojiblanca tampoco tiene días precisos en los cuales este control se aplique, lo que sí, es que varios la han librado y quienes han sido elegidos, lo han pasado sin problema, ya que no todos en el redil andan de “fiesteros”, hay quienes están más centrados sus carreras y se cuidan del entorno, precisamente porque saben que no es tiempo de andar de fiesta por la pésima marcha del equipo.

Esto de los “toritos” lo aplican en Europa en clubes grandes, como pruebas de rutina, así que poco a poco la dirigencia rojiblanca mete lineamientos en busca de la excelencia deportiva, aunque en este momento los resultados no lo acompañan. La medida es preventiva y a aquel que se le sorprenda llegando en estado inconveniente, se hace acreedor a una multa económica de entrada.

Chivas debe poner atención en sus fuerzas básicas, que hay varios jugadores en divisiones inferiores inmediatas, que no andan bien y no solamente deben aplicar alcoholimetro, sino ir más allá, aunque deben prepararse para encontrarse algunas sorpresas.

