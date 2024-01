A pesar de que representa a la Selección de los Estados Unidos, la afición de Chivas no ve con malos ojos la llegada de Cade Cowell a Chivas.

El hecho de que el atacante cuente con ascendencia mexicana gracias a su madre y abuelo hace que los aficionados rojiblancos respalden el arribo del volante al considerar que esta no contradice a la tradición de sólo jugar con futbolistas mexicanos.

Asimismo, la afición tapatía no lamenta el hecho de que el Rebaño haya cambiado sus estatutos para permitir que en el equipo jueguen futbolistas que representen a otra selección que no sea la mexicana.

“Yo creo que no atenta porque sí tiene ascendencia mexicana y hay antecedentes de México. Ahora ya hay diversidad y hay que estar abiertos a diferentes opciones. No se diga en la Selección que siempre hay nacionalizados y no pasa nada”, comentó un aficionado al respecto del posible fichaje de Cowell.

En este mismo sentido la afición del Guadalajara recordó fichajes como el de Santiago Ormeño, quien hace algunos torneos llegó al club en medio de polémica debido a que optó por representar a la Selección de Perú ante las nulas oportunidades que tuvo con México, esto a pesar de ser nacido y criado en territorio nacional.

“En temporadas pasadas lo mismo pasó con Ormeño, que era Peruano. Al final creo que no se está faltando a la tradición porque es hijo de una mujer mexicana, entonces es mexicano. La verdad me da igual que Chivas no esté ya ligado estrictamente a la Selección, porque la misma Selección siempre tiene naturalizados”.

“De repente siento que Chivas sí se está volviendo más accesible, pero la verdad si vienen a aportar al equipo, a darlo todo pues no pasa nada, al final sí es una linda tradición pero si lees en la constitución él sigue siendo mexicano, y creo que el tema se enfrió un poco por lo que pasó con Ormeño y Óscar Whalley”.

Parece que es sólo cuestión de tiempo para que el Rebaño haga oficial el arribo del mexicoamericano, pues este fin de semana el jugador estuvo presente en los palcos del Estadio AKRON atestiguando el duelo contra Santos Laguna.

