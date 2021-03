El técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, lamentó que su equipo sea tan irregular en el Clausura 2021, porque no sabe comportarse en los momentos de apremio y es víctima de sus propios errores defensivos, porque en ambas anotaciones falló la zona de seguridad.

“Estuvimos muy por debajo de nuestro nivel, eso si hay que solucionarlo. El equipo nunca deja de pelear y eso es bueno, es lo rescatable, pero no estamos contentos con el accionar ni con no ganar los tres puntos. Dejamos muchas cosas que hacer, así que trataremos de buscar, en el análisis, hacer la conclusión adecuada y tomar las acciones consecuentes”.

El empate al final fue justo desde la óptica del “Rey Midas”, porque también el Querétaro se equivocó y Chivas aprovechó para salir con un punto. Lo más rescatable para los tapatíos, fue la capacidad de reacción que mostraron para alcanzar en el marcador, ya que no bajaron los brazos jamás.

“Porque los dos no hicimos muchas cosas para salir con la victoria. Ellos se encontraron con un gol en un rebote y después una jugada a balón parado. Nosotros hemos fallado en esa acción. Jugamos unos partidos muy buenos, bajamos en los siguientes y no sé a qué se deba, pero el empate te permite estar en la línea de las correcciones, estamos un punto abajo que a estas mismas alturas el torneo pasado. Hay tiempo para mejorar”.

Ante las fallas de los suyos, Vucetich no culpó a nadie, se mostró mesurado en ese sentido y señaló que si Hiram Mier no jugó, esto no fue una decisión suya, sino otro impedimento que tenía el jugador.

“Cuando ganamos, jugamos bien todos, cuando se pierde, jugamos mal todos. A todos somos culpables o somos ganadores. Hiram Mier no jugó porque no se recuperó de su lesión. Tenemos que ser regulares y convincentes, eso es lo que debemos de buscar. No fue un buen juego, pero el equipo tiene con qué. Es mi responsabilidad encontrar al grupo que sepa dominar a los rivales”.

